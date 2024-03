Gli auguri ai vincitori: «Insieme per la Sardegna» 

Le congratulazioni alla neogovernatrice Alessandra Todde e l’auspicio «di un cambio di passo». Paola Secci, presidente del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna, sottolinea che «la prima donna nella storia dell’autonomia sarda a guidare la regione fa ben sperare in una stagione di riforme di cui i territori e i cittadini hanno bisogno». Confido nella sensibilità e nella capacità di inclusione, sottolinea, «per dare rinnovato impulso ai diversi settori economici e produttivi e per mettere mano con rapidità alle emergenze che attanagliano l’Isola, in particolare la riorganizzazione della sanità e la creazione di un piano strategico sulla transizione energetica per scongiurare le incursioni delle multinazionali dell’eolico». Inoltre l’auspicio, «dell’attuazione di forme di rappresentanza di genere per dare un segnale forte di cambiamento. Come Cal siamo pronti a fare la nostra parte».

Gli auguri alla presidente («Chiamata a rispondere a sfide importanti per il futuro della nostra regione») arrivano anche dal Consorzio di tutela del Pecorino romano Dop. «Massima disponibilità a collaborare sin da subito per la valorizzazione di un comparto fondamentale per l’economia della Sardegna e all’interno della realtà agroalimentare», annuncia il presidente Gianni Maoddi. Un comparto, quello del Pecorino Romano, che conta dodicimila aziende e 25mila addetti, per una ricaduta economica di 600 milioni di euro all’anno. «Ci auguriamo di poter incontrare al più presto la presidente, certi di trovare in lei numerosi motivi di condivisione nell’analisi dell’attuale situazione e nel mettere a punto le strategie utili, da individuare insieme, per il superamento delle criticità e il rilancio di una realtà produttiva che coinvolge decine di migliaia di famiglie».

