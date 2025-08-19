«Gli attori sardi del “Mostro”? Li ho scelti io», parola di Muccino 

La sua vita è un continuo rincorrere il “colpo di fulmine” professionale, una ricerca costante dell’attore ideale, talenti capaci di incarnare perfettamente il personaggio desiderato dai registi con cui lavora sul piccolo e grande schermo. La casting director Laura Muccino, 56 anni romana, aiuto regista e presidente dell’Unione italiana casting directors, sarà ospite sull’isola dell’Asinara, per i vent’anni del Festival Pensieri e Parole- libri e film all’Asinara a cura del regista sassarese Sante Maurizi per Cinearena.

Famiglia d’arte

Vincitrice del Nastro d’argento per il casting del film “Il tempo che ci vuole” di Francesca Comencini, l’esperta di attori e talenti sarà una delle protagoniste femminili presenti alla rassegna di cinema, sabato prossimo nel palco allestito davanti all’ex carcere di massima sicurezza di Fornelli. «Non sono mai stata all’Asinara, la immagino meravigliosa e particolare. Una delle cose belle del nostro lavoro è proprio questa, conoscere nuove realtà e partecipare ad un festival davanti ad un carcere dove ci si confronta con delle bellezze assolute ma complesse e misteriose». Sorella dell’attore Silvio e del regista Gabriele Muccino, ha respirato cinema da bambina, accanto alla mamma costumista. Assistente casting già a 22 anni, da direttrice ha intuito le capacità degli attori allora sconosciuti della serie tv “Romanzo Criminale”, come Vinicio Marchioni e Francesco Montanari, ha realizzato il cast di Gomorra, Suburra e L’amica geniale lanciando interpreti diventati famosi.

I trucchi del mestiere

«Facce nuove che scoviamo tramite le agenzie, a teatro e pure per strada», spiega Laura Muccino «un lavoro complesso che ci porta ad individuare personalità e potenziale che corrisponda al desiderio e all’immaginario del regista per l’incarnazione di quei personaggi che inizialmente esistono solo sulla carta, fino a restringere piano piano una rosa di nomi e creare un equilibrio nel cast per raccontare la storia». Ha persino iniziato ad esplorare il cinema sardo curando il cast della serie tv “Il Mostro” diretta da Stefano Sullima, una pellicola con attori sardi su una delle più complesse indagini italiane sul mostro di Firenze. «La filmografia sarda ha una sua identità molto precisa, - sostiene - una personalità molto spiccata e una sua rilevanza all’interno della cinematografia nazionale, perché porta un racconto riconoscibile nella sua collocazione socio-antropologica della Sardegna».

Il segreto di una cinematografia sana sta nell’equilibrio tra la produzione indipendente e quella commerciale. «Questo tipo di cinema eterogeneo deve essere aiutato», ribadisce, «partendo da una politica di supporto economico, con maggiori finanziamenti in particolare sui progetti di film indipendenti e di qualità che rappresentano la linfa vitale del cinema, in un momento in cui sta vivendo una enorme crisi per le politiche sbagliate». Dietro l’angolo anche il rischio dell’intelligenza artificiale. «Occorre mettere in atto la tutela dei diritti d’immagine».

