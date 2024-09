Gli attivisti scoprono un canile lager 

Sette cani da caccia tenuti in una terribile condizioni igienico sanitarie sono stati scoperti nelle campagne di Siniscola dalle guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia. Il caso è stato segnalato all’autorità giudiziaria e contro il detentore dei sette esemplari e nei confronti del proprietario del terreno è stato presentato un esposto per maltrattamento di animali.

Maltrattati

I cani erano costretti a vivere tra le proprie feci, cibandosi di crocchette gettate al suolo mischiate alle deiezioni e in cucce fatiscenti realizzate all’interno di box obsoleti e pericolosi poiché realizzati con reti da materasso e pedane. Inoltre presentavano lesioni al collo a causa dei collari troppi stretti e non erano dotati di microchip. Intorno alla struttura, probabilmente abusiva, vi era materiale abbandonato e scheletri di animali.

Denuncia

Gli attivisti presenteranno una relazione anche al Comune di Siniscola e alla Asl di Nuoro per le competenze del caso, inoltrando istanza di sgombero e demolizione dell’area. «Quale ente di tutela animale e di denuncia degli illeciti a loro danno - sottolineano da Stop Animal Crimes Italia - continueremo a vigilare insieme alle forze dell'ordine in un territorio dove realtà come questa sono diffuse e dove le leggi a difesa degli animali vengono puntualmente disattese». Fanno appello anche alle Polizie municipali per un maggiore impegno in ambito di benessere animale, in quanto organo pubblico cui la legge attribuisce tali competenze.

L’appello

«Quale ente di tutela animale e di denuncia degli illeciti a loro danno – promette l’associazione – continueremo a vigilare e chiediamo il supporto e intervento di tutti coloro che giustamente impegnati in mille altre competenze spesso non hanno uomini per operare congiuntamente con le nostre guardie zoofile. Chiediamo maggiore impegno in ambito di benessere animale. I cani e gli altri animali vengono considerati oggetti. Quelli detenuti in condizioni di maltrattamento sono ancora centinaia, a costituire in molti casi connotazione criminali ben più gravi»

