«Gli atti spariscono dal sito del Comune» 

Modificare gestione, funzionamento e utilizzo del sito internet istituzionale e dei social media. È la mozione che i consiglieri di minoranza Angela Canargiu (prima firmataria), Nicola Ennas, Bebo Casu, Silvia Mamusa e Nicola Orrù hanno rivolto al sindaco Stefano Altea e alla presidente del Consiglio comunale Alessia Cossu sottolineando la “scomparsa” degli atti amministrativi dal sito del Comune a poche settimane dal loro inserimento.

«Il 7 marzo», rimarcano i 5 consiglieri, «l’amministrazione cittadina ha approvato il regolamento per la gestione del sito internet del Municipio e dei social media ma da questa data tutti gli atti adottati non sono più visibili e reperibili nel sito dai consiglieri comunali o da chiunque abbia interesse a farlo». Eppure, aggiungono, la trasparenza amministrativa non può essere considerata un accessorio: «Per mantenere nel sito web istituzionale gli atti e i documenti pubblicati sono sufficienti gli opportuni accorgimenti per la tutela dei dati personali, provvedendo a oscurare nella documentazione i dati e le informazioni idonee a identificare i soggetti interessati. Chiediamo che il Consiglio comunale apporti le modifiche opportune e reinserisca gli atti amministrativi nel sito per un libero accesso. Il principio della trasparenza promuove la partecipazione dei cittadini e permette un controllo sull’attività amministrativa. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA