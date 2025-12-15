Gli attentatori di Sydney erano sostenitori dell’Isis Ora giro di vite sulle armi 

Sidney. Nella loro auto diretta a Bondi Beach avevano caricato i fucili, per uccidere quanti più ebrei possibile, e due bandiere, entrambe nere, per testimoniare la loro fedeltà al terrorismo islamico internazionale dell'Isis. Ventiquattro ore dopo la strage della festa di Hanukkah, per l'Australia è il giorno del dolore, con fiaccolate e commemorazioni a Sydney e in tutto il paese, ma è anche l’ora delle indagini e della riflessione.

Il Paese si sta interrogando su due questioni di tutte: la circolazione delle armi, la cui legislazione, già severa, sarà inasprita, ma anche sui controlli nei confronti dei soggetti a rischio. Said e Naveed Akram, 50 e 24 anni, padre e figlio di origine pakistana, i responsabili della morte di 15 persone e del ferimento di altre 42, dal 2019 avevano giurato fedeltà allo Stato Islamico. Ciononostante, il giovane, rimasto ferito gravemente, aveva un regolare porto d'armi, mentre il padre, ucciso dalla polizia, aveva la licenza per detenerne sei. E le ha portate tutte quante sul ponticello pedonale di Bondi Beach, per usarle contro degli innocenti. Il giovane Naveed, come si dice in gergo, era stato “attenzionato” sei anni fa, quando la polizia aveva sventato un altro attentato. Il ragazzo era considerato legato a Isaak El Matari, l'autoproclamato comandante di Daesh in Australia, tuttora in carcere. Ma dopo sei mesi di indagini si concluse che il 24enne non rappresentava una minaccia.

Padre e figlio, stando alla ricostruzione degli investigatori, avrebbero agito da soli: la polizia non crede che avessero altri complici. «Non ci sono prove di collusione, né che queste persone facessero parte di una cellula», ha dichiarato all'emittente australiana Abc il primo ministro Anthony Albanese, ma erano «chiaramente» motivati da «un'ideologia estremista». Secondo la Bbc, che cita invece una testata locale, gli Akram avevano detto alla loro famiglia che uscivano per andare a pesca.

Sul fronte delle armi, da Canberra, sede del governo federale australiano, è stato annunciato un intervento urgente sulle norme che regolano il possesso. Leggi che risalgono a trent'anni fa, quando un'altra strage - Port Arthur, 35 morti - portò il Paese a fissare paletti molto rigidi. Adesso Albanese sta preparando un nuovo giro di vite con limitazioni per gli stranieri, controlli più accurati su chi chiede la licenza e limitazioni sui tipi di armi, con alcune che saranno dichiarate illegali. Il premier ha invece respinto le accuse del premier israeliano Benyamin Netanyahu, secondo il quale il riconoscimento da parte dell'Australia dello Stato palestinese avrebbe alimentato l'antisemitismo: «Non c'è alcun collegamento», ha detto, e del resto «la stragrande maggioranza del mondo riconosce la soluzione dei due Stati come la via da seguire in Medio Oriente».

