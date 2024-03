«Gli attentati non sono l’Isola, uniti per la battaglia della legalità» 

Tutti insieme convocati attorno al tavolo del comitato per l’ordine e la sicurezza provinciale non si erano mai visti. Non solo in Sardegna, ma forse in tutta Italia. A loro, ai 100 sindaci di Nuorese e Ogliastra (una cinquantina quelli presenti la metà invece in video-collegamento) alcuni assenti giustificati per precedenti impegni istituzionali, il Prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, ha chiesto più collaborazione da parte delle comunità. La bomba al Comune di Ottana, per modalità e gesto, riporta ad anni di fortissime tensioni del centro Sardegna. Anni che parevano lontani, e che hanno lasciato enormi spazi di impunità. Vuoti che oggi le forze dell’ordine vogliono provare a riempire chiedendo la collaborazione di tutti per identificare i colpevoli. Il sindaco di Lanusei Davide Burchi è stato chiaro «siamo tutti più compatti, volgiamo vincere la battaglia della legalità»

Non è emergenza

Durante il comitato che insieme ai sindaci ha visto partecipare la procuratrice di Nuoro, Patrizia Castaldini, il questore Alfonso Polverino, il colonnello dei Carabinieri Elvio Sabino Labagnara, e quello della Guardia di Finanza, Alessandro Ferri sul tema degli atti intimidatori agli amministratori del Nuorese, Dionisi ha ribadito che non esiste un’emergenza «i numeri dicono che gli atti intimidatori sono in calo ma serve un’unità di intenti, collaborazione». Numeri che nel 2020 parlano di 21 attentati, solo 8 l’anno scorso, mentre quest’anno sono saliti a cinque nei primi mesi. Il prefetto ha parlato di un territorio ben presidiato delle forze dell’ordine, dove ci sono 7 commissariati, contro i tre di Cagliari; un poliziotto ogni 368 abitanti e un carabiniere ogni 250 residenti a differenza di Cagliari con 1 agente ogni 343 abitanti e un militare ogni 717 cittadini per dire «non è un problema di più poliziotti, ma di maggior collaborazione». E inoltre maggiore attenzione alla videosorveglianza. «Mattiamoci tutti il massimo impegno ognuno di noi si assuma le proprie responsabilità perché le abbiamo tutti in tema di sicurezza. La sicurezza non la fanno solo polizia, carabinieri e la magistratura la facciamo tutti, giorno per giorno con il nostro atteggiamento e capacità di sensibilizzare le comunità». Un discorso che ha convinto i sindaci, soprattutto quelli diventati un bersaglio fra scritte minatorie, auto incendiate e bombe.

I sindaci

«Esco confortato - afferma il sindaco di Lanusei Davide Burchi - c’è attenzione di tutte le istituzioni. Molta vicinanza, e tanta voglia di reagire perché la Sardegna non è questa, Nuorese e Ogliastra non sono queste. Siamo più forti più compatti e anche più determinati: volgiamo vincere la battaglia della legalità». Per il sindaco di Gavoi, Salvatore Lai, «c’è la consapevolezza che come sindaci dovevamo costruire un tassello di collaborazione forte con quella che in Nuorese chiamiamo “ sa giustissia” . Ora c’è l’impegno di tutte le componenti». Franco Saba di Ottana aggiunge «sono emerse le problematiche dei territori, ci rivedremo tra noi per decidere le azioni da percorrere», mentre Davide Muledda di Oniferi chiede «considerazione delle comunità che hanno il diritto e il dovere alla sicurezza ma riteniamo che i servizi pubblici come istruzione, trasporti e sanità abbiano un peso specifico, le comunità non devono essere danneggiate»

