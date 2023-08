Gli atleti oristanesi ai campionati nazionali 

Andrea Carboni ed Eleonora Cuccu dell’asd Veliamoci di Torregrande si preparano per i Campionati italiani giovanili in singolo in programma fino a giovedì. Carboni e Cuccu, entrambi dodicenni, saranno in gara per cercare il podio nella classe O’Pen Skiff. Saranno le acque di Marina di Ravenna e Porto Corsini a ospitare i numerosi atleti e anche la pattuglia oristanese accompagnata dalla presidente Maria Cristina Atzori. «Abbiamo lavorato tanto in questi mesi - spiega la presidente – i ragazzi non si sono mai fermati e ora ci impegneremo al massimo».

