Gli atenei Usa contro Trump 

Washington. Le università americane fanno muro contro Donald Trump. Oltre 150 atenei - tra cui Harvard, Princeton, Brown, Mit e Yale - hanno condannato «l’eccesso di potere» e l’«ingerenza politica» del governo negli affari accademici, in una lettera aperta diffusa subito dopo l’annuncio della causa al governo intentata da Harvard. Causa per i miliardi di fondi congelati in nome di una presunta campagna contro l’antisemitismo nei campus. Hanno aderito alla lettera i presidenti di atenei d’elite della East Coast, ma anche di college di media grandezza, l’ossatura dell’educazione nelle liberal arts per cui il sistema americano é famoso nel mondo, come Tufts, Duke, Smith, Middlebury, Kenyon, Bennington, Pomona e tanti altri: non però la Columbia che, per vedere ripristinati 400 milioni di fondi congelati, ha in gran parte aderito alle richieste di Trump, tra cui a quella di mettere il Dipartimento di studi mediorientali sotto controllo esterno.

L’obiettivo dell’attacco di Trump solo in apparenza é combattere l’antisemitismo nelle scuole: dietro le mosse del presidente, che ha minacciato Harvard di revocare lo status esentasse e di negare la possibilità di ammettere studenti stranieri, c’é il tentativo di portare sotto il controllo ideologico dell’amministrazione istituzioni crogiolo della libertà di pensiero. «Parliamo con una sola voce contro l’eccesso di potere e l’interferenza politica che oggi mettono a rischio l’istruzione superiore di questo Paese», si legge nel documento della American Association of Colleges and Universities in cui i rettori respingono ogni tentativo di «intrusione indebita» e «l’uso coercitivo dei finanziamenti pubblici alla ricerca».

In un altro segnale della linea dura della Casa Bianca contro il sistema universitario, la ministra dell’Istruzione, Linda McMahon, ha fatto sapere che riavvierà la stretta sui debiti degli ex studenti dopo il periodo di tolleranza dell’amministrazione Biden: chi é rimasto indietro dovrà ripagare anche attraverso trattenute forzate sullo stipendio. La rivolta degli atenei é arrivata dopo l’annuncio della causa di Harvard contro gli sforzi “illegali” di congelare oltre 3 miliardi di dollari in finanziamenti e aumentare la vigilanza del governo sulla antica e ricchissima istituzione. Facendo riferimento ad altre università che hanno subito tagli ai finanziamenti, l’azione legale presentata in un tribunale federale del Massachusetts accusa il governo di aver scatenato un attacco su larga scala come «strumento per ottenere il controllo del processo decisionale accademico ad Harvard», con «gravi conseguenze nel mondo reale di pazienti, studenti, ricercatori».

RIPRODUZIONE RISERVATA