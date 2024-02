Gli Assoluti indoor  per quattro sardi 

Pochi ma molto motivati. Ai campionati italiani assoluti indoor, oggi e domani ad Ancona, la Sardegna si affida a due saltatori, una lanciatrice e un velocista. Comincia alle 14.30 il cagliaritano Eugenio Meloni (Carabinieri) che non parte favorito nell’alto ma cerca il podio. Alle 15.10 Elias Sagheddu (Delogu) gareggia nel lungo (che sembra già promesso a Mattia Furlani) ma che è equilibrato per gli altri. Poco dopo, nelle batterie dei 400, l’olbiese Oliver Comoli (Atl. Olbia) cerca il passaggio del turno nei 400 metri anche se il suo 48”17 non è tra i migliori accrediti. Domani alle 17 il peso femminile con la sassarese Elisa Pintus (Bracco) in pedana.

Mezza a Oristano

Sono ben oltre ottocento nelle due distanze (la classica di 21,097 km e quella dei 10 km) gli iscritti alla decima edizione della Mezza Maratona del Giudicato, che la Dinamica Sardegna dedica per la seconda volta alla memoria di Gianni Murgia (premio speciale per i Master 65). A Oristano domani da via Duomo partirà prima la gara sui 10 km (9.30) e quindi, dopo 10 minuti, la maratonina. I nomi principali sono al femminile (Claudia Pinna sui 10 km, Raimonda Nieddu sui 21), mentre tra gli uomini l’oristanese Alessandro Spanu (ora al Gruppo Alpinistico Vertovese), è tornato portandosi il compagno di squadra Michele Palamini, ex azzurro, 1.03’ di personale fatto qualche anno fa.

Altri appuntamenti

Si corre più per divertimento, sempre domani, a Selargius. La Libertas Campidano organizza il 29° Carnevale dello sport dalle18 in via San Martino. La gara principale è di 1500 metri: si corre rigorosamente mascherati. Sempre domani a Nuoro (10.15), manifestazione in pista, mentre oggi a Sassari (15.40, Stadio dei Pini) gara provinciale di corsa campestre. ( c.a.m. )

