Gli assessori Tuveri e Lisci non si ricandidano 

Mentre la lista civica “Impari”, guidata da Simona Cogoni, avvia a pieno ritmo la campagna elettorale con incontri mirati e un cartellone a grande formato affisso negli spazi lasciati liberi dalle altre forze politiche, il fronte della sinistra guspinese si presenta ancora diviso in due. Da una parte la nuova coalizione “Alleanza per la sinistra Guspinese”, con Marco Pala candidato sindaco; dall’altra la riconferma del progetto uscente “Centrosinistra per Guspini”, che ripropone Giuseppe De Fanti alla guida, puntando alla continuità amministrativa anche per la Provincia del Medio Campidano (da lui presieduta). Nonostante la divisione, entrambe le aree non escludono un percorso unitario.

Le scelte

Intanto, tra gli assessori uscenti emergono posizioni differenti. Marcello Serru, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, conferma la propria disponibilità: «Corro con Centrosinistra per Guspini, nel Partito Democratico, con De Fanti sindaco per proseguire il lavoro avviato valorizzando i finanziamenti ottenuti e quelli in arrivo, continuando con concretezza, come fatto in questi anni». Di segno diverso la scelta dell’assessore all’Urbanistica Alberto Lisci: «Non mi ricandiderò, anche se mi è stato chiesto. Credo sia giusto favorire un rinnovamento, soprattutto per chi, come me, è in campo da più tempo». L’assessora alla Cultura Francesca Tuveri: «Non mi ricandido, ma continuerò a fare politica, è parte del mio Dna». Rimane invece in sospeso la decisione dell’assessora alle Attività produttive Stefania Atzei, mentre Giorgia Massa, delegata allo Sport, prende tempo: «Intendo portare avanti questo impegno con Rifondazione per rispetto degli elettori. Sulla mia ricandidatura valuterò gli sviluppi tenendo conto dei cittadini che mi hanno eletto e i compagni che mi hanno proposto». Nelle elezioni del 2020, per Serru, Lisci, Tuveri e Atzei oltre 2000 voti complessivamente.

Il Pd

Il Partito Democratico, attraverso il segretario Andrea Moreal, ribadisce la volontà di lavorare per un’unità: «Lavoreremo fino all'ultimo per provare a creare una coalizione tra le forze del centro sinistra. In alternativa, ci presenteremo con una squadra rinnovata, capace di offrire competenze alla comunità». Dall’Alleanza per la sinistra Guspinese, il portavoce Alessio Arriu conferma l’apertura al dialogo: «Siamo disponibili al confronto qualora vi sia la volontà di convergere sul nostro progetto politico. Al contempo, proseguiamo con determinazione le attività di organizzazione della campagna elettorale. Porteremo avanti il lavoro dei tavoli tematici, coinvolgendo cittadini e realtà locali».

Intanto, la lista “Impari” rilancia alcune proposte come la «revisione del regolamento comunale per rendere le commissioni più partecipate, aprendo anche alla presenza di cittadini non eletti, così da trasformarle in veri luoghi di confronto e condivisione» e «l’istituzione di un assessorato specifico all’agricoltura, accompagnato da una commissione dedicata al settore agricolo e zootecnico», conclude Cogoni.

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