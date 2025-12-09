Gli assessorati si spartiscono la piazza 

Sarà una piazza San Pietro divisa in due quella che domenica ospiterà da una parte i mercatini di Natale, patrocinati dall’assessorato alla Cultura guidato da Jessica Mostallino e, dall’altra, gli stand degli agricoltori in occasione di una giornata dedicata all’agroalimentare organizzata, invece, dall’assessorato alle Attività produttive capitanato da Francesco Murtas. I primi, inseriti nel cartellone di “Natale asseminese” di cui l’edizione 2025 è in fase di definizione, erano stati organizzati già da tempo e hanno dovuto far spazio a una nuova iniziativa dedicata alle produzioni agricole locali: «Tutta l’amministrazione e diversi assessorati sono impegnati a tutto tondo per le festività natalizie. Ci stiamo impegnando tanto, non solo in vista del concertone del 28 e con le bellissime luminarie, ma anche organizzando tanti eventi per fare in modo che le famiglie percepiscano l’aria natalizia come non mai», ha commentato il sindaco Mario Puddu.

La cultura

Lo spirito natalizio inizierà a farsi sentire dalle 16 di sabato 13 alle 18 di domenica 14, all’insegna di mercatini di artigianato locale e sapori della tradizione, animazione e intrattenimento. All’iniziativa, organizzata dalla parrocchia di San Pietro insieme a “Cambiamenti” e “Meg”, parteciperanno le associazioni locali e gli hobbisti. Sabato sera si apre con la ginnastica artistica e con la magia. Domenica mattina suonerà la band della scuola “Peter’s day” e, di pomeriggio, Babbo Natale arriverà su uno skateboard. Infine nella via Trieste, fino alla “Casa dei centenari” dove verrà allestita la mangiatoia con Maria e Giuseppe in abito sardo e preparato l’antico corredino, le antiche dimore accoglieranno le locande di Betlemme con i figuranti in abiti tradizionali e le rappresentazioni degli antichi mestieri asseminesi. Soddisfatta l’assessora Mostallino: «Quello di quest’anno è un calendario ricco di appuntamenti che si aprirà con lo spettacolo di cabaret “Pino e gli anticorpi live” e si chiuderà il 17 gennaio con “Su fogu de Sant’Antoi”. In questi giorni pubblicheremo la locandina definitiva».

Le attività produttive

Diversa, ma complementare, l’iniziativa in mano a Murtas: «La mattinata di domenica - ha spiegato - farà da apripista a una serie di iniziative in sinergia con i nostri settori agroalimentare e florovivaistico. Il percorso, in realtà, è iniziato un anno fa con “Campagna amica”, a cui hanno fatto seguito giornate nelle fattorie didattiche dedicate agli studenti. Lo stretto rapporto che c’è tra la terra e i suoi prodotti verrà riscoperto in occasione di alcune giornate». Domenica, dalle 9.30 alle 13, si terrà l’incontro “La forza della terra”, inaugurato con la “messa del ringraziamento”, un rito tradizionale che fa da buon auspicio ai raccolti del successivo anno agricolo: «E ancora laboratori per bambini che vorranno cimentarsi nella preparazione dei piatti tipici, il convegno sull’innovazione tecnologica del comparto e il riconoscimento delle aziende locali che si sono distinte nel settore», ha concluso Murtas.

