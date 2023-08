Gli Askra festeggiano 30 anni di rock e impegno civile 

Trent’anni di rock and roll senza compromessi. Una lunga storia di musica che gli Askra, storica formazione della musica indie isolana, festeggeranno domani a La Caletta con un concerto per questo importante traguardo. «Non è una reunion perché non ci siamo mai sciolti - specifica Marco Cau, chitarrista della band – l’idea di fare qualcosa per i nostri trent’anni di attività è nata per caso. Eravamo fermi da qualche anno. Ma quando ci siamo ritrovati nella sala prove dopo tanto tempo di inattività abbiamo avuto tutti le stesse sensazioni positive. Non abbiamo alcun disco in programma e per il momento non ci saranno altri concerti. Vogliamo solo festeggiare questi trent’anni di musica, amicizia e impegno». La band non ha pescato nei quattro album pubblicati a partire dal 1996 e ha messo a punto la scaletta per il concerto in programma domani a La Caletta (aprono la serata i C4). Per l’occasione ci sarà la formazione originale, ovvero Marco Cau, Alessandro Chighini, Sandro Usai e Pierpaolo Pau. Sul palco ci saranno tutti i musicisti che in periodi diversi hanno fatto parte della formazione baroniese: Mirko Carbini,Omar Farina, Stefano Ferrando, Luciano Sezzi, Sergio Putzu, Fabio e Paolo Carta. Lo spettacolo è organizzato dal comitato della leva del 1976. (f. p.)

