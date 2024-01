Gli asinelli per la cura dei malati 

Dai docili asinelli del parco di Mui Muscas ad Ortueri nuove opportunità per il territorio grazie allo sviluppo della “pet thertapy”, che si basa sull'interazione tra gli animali e i pazienti, con l'obiettivo di migliorare il loro benessere emotivo, sociale e comportamentale. Il comune del Mandrolisai in collaborazione con gli esperti del dipartimento di Medicina veterinaria dell'università di Sassari e l'agenzia di formazione I-Form lancia 4 corsi, di cui uno propedeutico in interventi assistiti con animali che partirà il 25 febbraio, uno base per coadiutore del cane e per coadiutore dell’asino e un corso avanzato in interventi assistiti con animali, necessari per poter lavorare nell'ambito della Pet Therapy. I corsi si rivolgono ad appassionati di animali che desiderano trasformare la loro passione in una un lavoro, anche all'interno del Parco dell'asino sardo, professionisti della salute e volontari.

Il progetto

È finalizzato al pieno sviluppo delle potenzialità socio-sanitarie, educative e turistiche del Parco. «Il parco dell'asino Mui Muscas è una risorsa molto importante non soltanto per il territorio locale ma anche per gli studenti di Medicina veterinaria che vengono spesso a Ortueri assieme ai loro docenti per svolgere attività formative di campo -spiega Eraldo Sanna Passino, docente dell'università turritana-. L'asino è molto mansueto, per questo pensiamo sia un'ottima "palestra" per iniziare ad avvicinarsi alla clinica e alla gestione degli equidi».

Il Comune

«Realizzare al Parco dell'asino sardo un centro specializzato in interventi assistiti con gli animali è un progetto ambizioso che ci anima da anni e che ora sta iniziando a concretizzarsi con l'inizio dei corsi funzionali all'acquisizione delle opportune qualifiche -dice Danilo Lampis, amministratore comunale-. Il Comune patrocina questi corsi, mette a disposizione i propri locali per il corso base e avanzato e fornirà borse di studio per agevolare la partecipazione».

«Con questo progetto puntiamo a realizzare tre obiettivi – elenca il sindaco Francesco Carta -: creare un'opportunità di lavoro per tante professionalità che potranno scegliere di restare o tornare sul territorio, fornire un servizio, unico a livello regionale, per singoli e famiglie che potranno fruire degli interventi di natura educativa, terapeutica e riabilitativa praticati con l'ausilio dei nostri splendidi asinelli e infine creare un flusso di utenti che, indirettamente, generi benefici per tutte le attività economiche e commerciali del Mandrolisai».

