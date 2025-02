Non c’è pace per gli ascensori che conducono a Castello. Ieri mattina si è bloccato di nuovo quello che sale verso il Bastione dal Giardino sotto le mura, che era rimasto bloccato anche il giorno precedente assieme al cosiddetto impianto “Unione Sarda alto”, che era appena tornato in funzione dopo oltre un mese di stop. Così Castello resta spesso isolato.

