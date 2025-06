Gli Arzu dal giudice del Riesame 

Dopo la consulenza sulla pistola Smith Wesson calibro 38 special con matricola abrasa trovata a Sandro Arzu il 26 maggio scorso quando era stato arrestato alle porte di Cagliari in compagnia di Gian Pietro Deiana, nessun ulteriore atto è stato depositato ieri pomeriggio dai pubblici ministeri Danilo Tronci e Valentina Vitolo nell’ambito dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Cagliari, dove sono comparsi gli arzanesi Roberto e Sergio Arzu (fratelli di Sandro), il nipote Gianluca, oltre a Piergiorgio Piras, considerati dalle procure di Cagliari e Lanusei i presunti complici di Sandro Arzu, morto suicida in carcere la notte tra l’8 e il 9 giugno, nell’omicidio di Beniamino “Mino” Marongiu, 52 anni, freddato in piazza Roma ad Arzana con 9 colpi di pistola, l’ultimo dei quali alla testa. Il revolver trovato in possesso di Sandro Arzu sarebbe compatibile con una delle due armi usate nel delitto.

I difensori dei fratelli Arzu, gli avvocati Francesco Marongiu e Rita Dedola, hanno effettuato delle indagini difensive che hanno accertato come la consuetudine pressoché quotidiana della presenza di entrambi nei bar della piazza di Arzana, dunque non sarebbe un caso straordinario che fossero in zona anche il giorno del delitto. Istanze sono state presentate anche dai legali Pierluigi Concas e Rita Dedola, che assistono Gianluca Arzu e Pier Giorgio Piras. Il collegio del Tribunale presieduto dal giudice Giovanni Massidda (a latere Giorgio Cannas e Alessandra Angioni) si è riservato di pronunciarsi sulla richiesta di mitigare la misura cautelare del Gip, Luca Melis, che ha disposto la custodia cautelare in carcere. (fr.pi.)

