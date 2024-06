Gli artisti salvano la rassegna estiva 

Rassegna estiva salva a Selargius, ma solo grazie alla grande disponibilità degli artisti, che hanno deciso di partecipare agli spettacoli - organizzati dall’associazione Animus teatro - rinunciando di fatto al compenso che era stato pattuito. Cartellone culturale confermato, dunque, anche se in extremis: il programma rischiava di saltare interamente dopo il no del Comune a causa della mancanza di risorse per finanziare gli appuntamenti culturali. «Siamo delusi, servono più attenzione e una programmazione con le associazioni culturali», lamentano gli operatori.

Accuse alla Giunta

Animus teatro - attiva da dieci anni - è stata una delle tante associazioni culturali presenti alla riunione della commissione Cultura convocata in Municipio poche settimane fa. «Abbiamo presentato la nostra proposta, l’assessora si è dimostrata disponibile ma poi è emerso che non c’erano risorse», racconta Loredana Sinatra, attrice e braccio destro del direttore artistico della compagnia, Franco Siddi, il quale aggiunge: «Non si possono convocare le associazioni senza la certezza di un fondo dedicato: per noi organizzare un programma significa impegnare artisti e tecnici per determinate date», aggiunge Siddi: «Dietro c’è un lavoro enorme, e sentirci dire alla fine che non ci sono soldi è svilente».

Palco a San Giuliano

La rassegna di teatro e musica “Metti una sera d’estate” alla fine si farà nel complesso monumentale di San Giuliano, concesso dalla Confraternita del Santissimo Rosario. «Dopo che avevamo chiamato gli artisti per annullare», dicono i due pilastri dell’associazione selargina, «il musicista Andrea Andrillo ha proposto di organizzare comunque lo spettacolo, anche senza compenso». Come lui, gli altri artisti: avranno un rimborso spese finanziato con le offerte libere degli spettatori. Si parte sabato 29 giugno, alle 20,30 con il primo appuntamento: il concerto acustico “Cantare nel buio”, diretto da Andrillo.

Caccia ai finanziamenti

Intanto il Comune cerca di recuperare all’ultimo le risorse dedicate alla cultura. «Condividiamo il disagio dell’associazione Animus teatro, ma non abbiamo avuto la possibilità di dar loro le risorse necessarie per la rassegna», sospira l’assessora alla Cultura, Sara Pilia: «Non certo per mancanza di attenzione, bensì perché purtroppo, quando si amministra, spesso ci si ritrova a dover fare i conti con fondi che non consentono di dare sempre risposta alle varie esigenze della città. Stiamo comunque cercando di recuperare altri fondi per realizzare un calendario di iniziative estive per la comunità: appena la variazione di bilancio sarà approvata, si valuterà come erogarli».

