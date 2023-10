Gli artigiani volano in Spagna con l’intreccio dell’asfodelo 

Luigina Lorrai ha 83 anni e volerà in Spagna con una delegazione dell’associazione Beranu di Urzulei. In valigia metteranno la maestria con cui, nel paese ai piedi del Supramonte, portano avanti l’arte dell’intreccio dell’asfodelo. Tra le attività svolte dall’associazione, spicca proprio quella sulla lavorazione dell’asfodelo che ha incentivato i ragazzi a iscriversi al concorso internazionale sull’artigianato, indetto dal Comune del Salt (Girona). «È un concorso a numero chiuso e Urzulei è stato selezionato tra le diverse nazionalità», spiegano dall’associazione che conta sulla carica di due donne e quattro uomini. «La nostra partecipazione alla manifestazione ha come obiettivo la divulgazione delle tradizioni sarde. In particolare la lavorazione artigianale dei cesti in asfodelo, con focus su Urzulei, che può vantare in questo campo una tradizione secolare. L’architettura del progetto proposto crea le condizioni per un’importante occasione di valorizzazione del territorio, che permetterà ai partecipanti alla fiera di poter esporre i propri lavori in uno stand dedicato e potersi confrontare e farsi conoscere da diverse nazioni». Di recente in paese una turista proveniente dagli Emirati Arabi ha visitato i laboratori. «Lavoriamo a un prossimo evento di gemellaggio con gli Emirati, in cui avverrà uno scambio di culture e tradizioni. Il turismo in Sardegna non è solo mare, le zone interne hanno molto da offrire in ogni periodo dell’anno». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA