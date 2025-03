Gli artigiani al servizio del turismo 

Quasi un quinto delle imprese artigiane della Sardegna, il 19,2% di quelle attive, è coinvolto, direttamente o con l’indotto, nel mercato turistico. Sono ben 6.597 le piccole e medie realtà artigiane che si occupano di attività legate alle vacanze e allo svago, come installazione e manutenzione degli impianti di condizionamento, trasporto persone, servizi di pulizia, lavanderia, cura del verde, produzione di arredamento e accessori casa ma anche di lavori edili, servizi al turista, senza dimenticare l’artigianato artistico, l’agroalimentare e la ristorazione, che offrono lavoro a 16.337 addetti. Sono questi alcuni dei dati sul turismo, rilevati dall’elaborazione dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna “Economia e imprese del turismo - Le tendenze e i territori”, sull’artigianato interessato dalle attività turistiche nell’isola, e presentati a Cagliari durante i lavori di “Extra 2025, salone nazionale del turismo extralberghiero”.

Offerta e domanda

L’iniziativa ha consentito l’incontro tra le 6.500 imprese artigiane sarde e le 37mila strutture dell’extra alberghiero, e favorito il dialogo diretto tra offerta e domanda di servizi realizzati quasi su misura per una settore che interessa centinaia di migliaia di turisti per un fatturato di svariati milioni di euro. Tra le vecchie province della Sardegna, in testa quella di Cagliari con 2.559 imprese e 5.932 addetti, seguita da Sassari-Gallura con 2.290 imprese con 6.150 addetti, poi Nuoro con 1.350 attività artigiane e 3.308 lavoratori e, infine, Oristano con 398 imprese e 947 addetti. In chiave settoriale il comparto principale è l’Agroalimentare che conta 1.567 imprese (23,8% delle imprese artigiane del settore) e produce cibo e bevande. Mentre sono 1.482 i ristoranti e pizzerie (22,5%) e 446 bar, caffè e pasticcerie (6,8%) - insieme si tratta di 1.928 imprese e del 29,2% del settore - mettono a disposizione dei turisti i prodotti di qualità prodotti dal comparto agroalimentare contribuendo all’ospitalità.

Seguono le 1.352 imprese delle Altre attività manifatturiere e dei servizi (20,5%) che comprendono importanti attività dell'artigianato quali la produzione di gioielleria e bigiotteria, ceramica e vetro e cornici, la lavorazione artistica di marmo, ferro, rame e altri metalli, la fotografia, i servizi alle persone come ad esempio centri benessere e palestre ed anche i servizi per animali domestici. Sono invece 1.169 le imprese del trasporto persone (17,7%) che integrano l'offerta dello spostamento dei turisti. A seguire 503 le imprese di Abbigliamento e calzature (7,6%).

Le voci

«Confartigianato da tempo osserva con molta attenzione l’evoluzione del comparto extralberghiero e le capacità che esso ha di offrire servizi personalizzati di elevata qualità, vivacizzare l’economia sia in termini diretti che dell’indotto, creare occupazione, reddito diffuso e sviluppare cultura di impresa con elevati standard di qualità, moderni e innovativi - ha affermato Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Sardegna - le nostre imprese artigiane sono pronte a offrire i propri servizi alle strutture extraalberghiere. Per questo abbiamo deciso di partecipare attivamente e convintamente a questo evento organizzando una vera e propria iniziativa che facesse incontrare fisicamente, le imprese, i gestori e i consulenti».

