Gli archetipi della Giustizia, Canzio e Stolfi al liceo 

Giovanni Canzio, primo presidente emerito della Corte di Cassazione, e Emanuele Stolfi, ordinario di diritto romano a Siena, hanno incontrato le quarte, le quinte e la terza liceo classico del da Vinci per un convegno su “Gli archetipi della giustizia nella tradizione occidentale”. Uno studio comparato di diritto e letteratura che ha approfondito il tema della giustizia da più punti di vista in un percorso lungo 2500 anni. La discussione e il dibattito si sono sviluppati attorno al concetto di giustizia e di come questo sia cambiato e si sia evoluto nel tempo da Atene a Roma, fino al secolo scorso e ai giorni nostri.

Stolfi si è concentrato sull’idea di giustizia, anche sotto il profilo semantico, nella cultura greca e in quella romana, del suo legame con il potere, con la cittadinanza e la Costituzione. Canzio, invece, è arrivato fino al concetto di giustizia e ingiustizia nella modernità e nella post modernità, dove verità e ragione muovono l’azione giudiziaria. Modello messo in crisi dalle innovazioni tecnologiche, dell’intelligenza artificiale senza regole e dalla giustizia mediatica. Questi gli spunti che hanno aperto il confronto. Soddisfatte le referenti del progetto, Michela Medda e Maria Giovanna Lai: «È un progetto nato per promuovere la cittadinanza attiva e un cittadino orientato a uno stile di vita politico a scuola e fuori dalla scuola.

