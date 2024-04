Gli archeologi tornano a monte Sirai 

Dopo oltre cinque anni, la cittadella fenicio punica di monte Sirai torna ad ospitare scavi archeologi. Sono ripresi due giorni fa grazie alla Sovrintendenza e al Comune di Carbonia e andranno avanti per circa tre mesi. In parte sono dedicati alle attività di ripristino dei siti, parte allo studio vero e proprio di alcuni settori del pianoro in cui dagli anni Sessanta sono emerse in tutta la loro meraviglia e importanza le vestigia che affonda le radici a circa 2700 anni fa. E la nuova attività pianificata sino all’estate potrebbe sorprendere con nuove scoperte o valutazioni storiche.

I cantieri

Il via ai lavori con gli interventi di sistemazione del tofet, luogo preposto a deporre le salme dei bambini dell’area in cui iniziò circa 700 anni avanti Cristo ad insediarsi la civiltà fenicia (che almeno all’inizio ebbe rapporti con gli abitanti del vicinissimo nuraghe Sirai). «Per quanto riguarda il tofet si tratta di attività di sistemazione e preparazione del sito – afferma l’archeologa nonché direttrice degli scavi Giovanna Pietra – finanziati dal ministero dei Beni culturali: poi entro brevissimo tempo passeremo all’acropoli e inizieremo anche lì una campagna di ricerca da cui ci attendiamo risultati importanti». Gli scavi si erano interrotti più di 5 anni fa per una serie di ragioni concomitanti: la necessità di reperire finanziamenti, le conseguenze della pandemia, l’obbligo a un certo punto di dedicarsi alla fase di studio e catalogazione dei reperti rinvenuti per tirare le somme dell’attività svolta.

Il Comune

«L’emozione è forte – spiega l’assessore al Turismo nonché vice sindaco Michele Stivaletta – perché dopo tanto tempo rivediamo all’opera sul pianoro la comunità scientifica e quanto al tofet sono in corso valutazioni che potrebbero avere anche risvolti di carattere storico: al momento sono iniziate le attività di pulizia e consolidamento dei siti prescelti ma siamo certi di poter presto ampliare la gamme degli interventi ristabilendo i contatti con chi aveva diretto gli scavi negli anni passati e con le associazioni che si sono sempre dimostrate preziose alleate: monte Sirai è basilare per le nostre ambizioni turistiche». Nel recente passato, succedendo di fatto a Piero Bartoloni, a dirigere gli scavi con la studio di altri settori dediti alla sepoltura era stato per l’Università di Sassari l’archeologo Michele Guirguis. Il sito non dovrebbe essere disponibile per Monumenti aperti previsto nella prima decade di maggio.

Si riprenderà a scavare la prossima estate anche al vicino nuraghe Sirai dove nel frattempo è proseguita la pulizia grazie agli operai ex Ati Ifras.

