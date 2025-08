Gli arbitri spiegheranno in campo le decisioni 

CASCIA. Dal Mondiale per Club al campionato italiano. «La grande novità della prossima stagione sarà l'announcement in campo. L'arbitro potrà spiegare direttamente allo stadio e in tv la decisione assunta dopo un intervento Var»: lo ha annunciato Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di calcio di serie A e B, ufficializzando la nuova modalità in occasione del raduno precampionato a Cascia. «È un passo avanti importante nella comunicazione, che già da anni curiamo con trasparenza», ha aggiunto. «Ora, però, le spiegazioni saranno in tempo reale, davanti a tutti», ha spiegato Rocchi.

Verso la nuova stagione

Il designatore ha poi ribadito la volontà di confronto, precisando che «siamo aperti al dialogo, ma non agli attacchi. Se dovessimo assistere a episodi aggressivi, saremo pronti a prendere anche molti provvedimenti disciplinari, soprattutto a inizio stagione, per dare un segnale forte». «Abbiamo recuperato un'ottima cooperazione con i capitani», ha sottolineato, «e ci aspettiamo collaborazione anche da club e calciatori. Il confronto va bene, ma deve essere rispettoso». Poi, pur chiarendo che «stavolta, saremo anche più severi», ha ammesso che «se c'è un errore che abbiamo commesso l'anno scorso è stato quello di comunicare troppo poco. A volte abbiamo cercato di proteggere il gruppo anziché mostrare cosa realmente accadeva. E invece quando siamo trasparenti, la gente ci segue e ci capisce. Anche il format televisivo Open Var ha dimostrato che la spiegazione delle decisioni aiuta a far comprendere il nostro lavoro. È un punto su cui vogliamo migliorare ancora».

Orsato in C

«Voglio che gli arbitri della Serie C si guadagnino le partite. Non saremo noi a regalargliele, se le devono prendere sul campo, con preparazione e coraggio», ha detto invece ai giovani fischietti durante il raduno di Cascia Daniele Orsato, ex arbitro internazionale e oggi designatore della Can C, che ha confidato: «Quando smisi, dissi che mi sarebbe piaciuto insegnare. Ora so che designare non è così diverso. Ma la vera forza è nella squadra che ho intorno», ha concluso.

