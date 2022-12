«Gli arbitri sardi sono una grande risorsa» 

«Il futuro degli arbitri in Sardegna è roseo, con degli ottimi dirigenti che puntano molto sulla formazione e il confronto». L'elogio arriva da Alfredo Trentalange, dal 14 febbraio 2021 presidente dell'Associazione Italiana Arbitri e dal 1989 al 2003 sui campi di Serie A, dopo aver incontrato direttamente i fischietti sardi in occasione di una riunione della sezione AIA di Cagliari al T Hotel, dove è stato ospite giovedì. Il caso D'Onofrio, per il quale il capo degli arbitri sarà impegnato lunedì 19 nel Consiglio Federale, non tocca i direttori di gara isolani, che puntano a crescere ancora (in A e B, in pianta stabile, ci sono solo Antonio Giua arbitro con Andrea Niedda e Gianluca Sechi assistenti).

Presidente Trentalange, come vede presente e futuro dell'arbitraggio in Sardegna?

«Bene, per una ragione molto semplice: finché c'è confronto, oltre che didattica, non si possono che avere fattori di crescita. Oggi in Sardegna c'è un clima di assoluta collaborazione, che passa attraverso le esperienze con la Lega Nazionale Dilettanti e con il suo presidente: questo vuol dire fare squadra, e tutte le volte che si fa squadra si cresce molto più velocemente».

Di recente è stato istituito il doppio tesseramento, giocatore-arbitro. Quanto può aiutare?

«Dobbiamo considerare tutta una serie di fattori. Parliamo molto spesso del disagio giovanile ma ci dimentichiamo del disagio degli adulti: abbiamo bisogno di educatori, sia nei giocatori sia negli arbitri. Se un direttore di gara porta in una società, perché gioca lì a calcio, un po' di regolamento e senso della legalità crediamo si possa crescere dal punto di vista culturale. Come AIA miglioreremo come arbitri avendo più giocatori che, andando anche ad arbitrare, riconoscano più facilmente una simulazione da un rigore. Questo ci aiuterà di sicuro a crescere: è un gioco di squadra».