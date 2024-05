Gli arazzi di Benni Cocco che costruisce i telai da sola 

I telai se li costruisce da sola, perché sa il peso che dovranno sopportare. Benedetta Cocco ha imparato dalle maestre di Samugheo l’arte della tessitura ma tra i fili di lana inserisce bossoli, sassi, pezzi di mine. Croci, lune metalliche, grovigli e molti colori, oggetti e sagome estranee alla tradizione. «So che adopero un materiale morbido, cedevole , materno», spiega. Vi aggiunge la spigolosità delle schegge e le punte dell’ossidiana. Benedetta Cocco (nota Benni) vive tra il Veneto e la Sardegna e dice che la lontananza dalla terra natia le ha fatto capire meglio l’Isola e la sua capacità di raccontare la storia attraverso le mani delle donne. Che fanno andare spole e navette perpetuando una simbologia stilizzata e arcaica. Non c’era sposa, un tempo, che non portasse in dote un telaio: congegno indispensabile al corredo della casa e molto bello, come ha dimostrato Maria Lai.

Benni è nata a Cagliari nel 1997, si è diplomata in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Sassari e in Scultura all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Cuce e ricama e lega arazzi corposi come scudi.

