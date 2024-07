Gli aquiloni, che passione 

Fogli di carta colorata legati con lo spago a una struttura di canna. Materiali poveri in grado di regalare momenti magici a grandi e piccini. Come quelli vissuti ieri pomeriggio nella biblioteca di Dolianova dai 10 bambini che hanno partecipato al laboratorio creativo “Aquiloni in libertà”.

L’idea è venuta a Francesco Fosci, pensionato di 72 anni: «Gli aquiloni erano la mia passione da bambino, ho pensato di proporre un’iniziativa alla biblioteca che è stata subito accolta. Ai miei tempi era difficile trovare la colla. Per unire i vari pezzi di carta utilizzavamo le spine più grandi dei fichi d’India. Vedere un aquilone in cielo ci dava una sensazione di libertà».

Le stesse sensazioni provate ieri dai bambini che si sono cimentati nella costruzione degli aquiloni. A Dolianova sono arrivati anche alcuni piccoli curiosi dal circondario accompagnati dai genitori: «È un modo per stimolare la creatività e la manualità allontanandoli da tablet e giochi elettronici – dice uno di loro – un bel pomeriggio di condivisione». Un’iniziativa molto apprezzata tanto da convincere gli operatori della biblioteca a replicarla mercoledì prossimo per altri 10 bambini. A conclusione del laboratorio tutti gli aquiloni saranno liberati in cielo in un grande spazio del paese. (c. z.)

