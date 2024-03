Gli appuntamenti  nel lungo weekend 

Arriva un extended weekend tra venerdì e Pasquetta ricco di appuntamenti per chi resterà in città. Locali all’aperto e al chiuso, bbq, aperitivi. L’intrattenimento comincia a strizzare l’occhio all’estate, tra mare e centro, e non solo di notte.

Venerdì

Il derby di via Newton, prevede, da una parte, la serata Ritchbi*ch al Room con musica latina e urban e i dj Roly, Bacchi e Manolo. Al Soho il format Zona Trap avrà ospite il rapper Nerissima Sepe. Ambiente giovane al Mag con musica latina dei dj B-Miken e Cozzolino. Per chi ha qualche anno di più e vuol stare in giro, dopocena con la dj Claudia Lai (house) al Bisù, mentre allo 040 old school e r’n’b con i dj Siddi e Mereu.

Sabato

Uova di cioccolato per tutti al Room nella serata del sabato e musica hiphop, hits e house. Ricordi e dance con Cartoon party al Soho. Allo 040 BKS, bachata, kizomba, salsa e a seguire hits. Musica elettronica all’Anyway con guest il dj e producer e napoletano Markatonio insieme a Cisky.

Pasqua

A Pasqua riapre l’Opera Beach del Poetto con il rapper torinese Diss Gatcha e il rapper sassarese Low Red, insieme ai format Bebecita e Zona Trap.

Pasquetta

A Pasquetta all’Albachiara (Poetto) dalle 12 fino a dopocena hiphop, latino, house con Smomo, Venc, Laddo e Bacchi. L’Opera Beach propone tre zone musicali: dance con We Love 2000 e i dj Casu e Pinelli, dopo il live di Rovelli. Stage 2 elettronico con C_Sky, Marascia, Carlo Whale. Stage 3 con il live degli Smash Hits e dj. Alle Terrazze di Calamosca dal pomeriggio djset con Meloni e Jfk mentre. Stesso mood al Bacan, mentre, per chi ama il Bbq, grigliata e musica al Good.

