Gli appuntamenti del fine settimana 

Musica elettronica e tanti live in giro per la città.

Venerdì . Al Poetto, all’Albachiara ultima serata Safari con i DJ Cozzolino e Casu (hits/latina). Al Capolinea, revival con dj Mereu. Buoncammino Dischi al Luchia con il djset di Andrea Young (House/elettronica). Elettronica anche all’Anyway con MoveOn e i DJ Busonera, Picciau, Cabbua, Riccardo M e MaxiM. Al Bacan aperitivo con il djset di Tixi (funky/soulful), live di Rovelli poi Sanders (house).

Bling con musica black al Twelve12 (dj B-Miken, Fueghito, Loddo e Selected Bad). Allo 040 live con Red Strings poi djset 90/00 con Simonluca. Ciao Party al Donegal con karaoke e djset (hits). Max Rigoli e la sua house/deep è al Soul Club. Black Moon, live rock, al Corto Maltese.

Sabato . Posticipa la chiusura estiva la Marinella con l’ultima serata anni 90/2000. I DJ sono Leoni, Farigu e Siddi. Ultima anche del Bebecita all'Operà con i DJ Roly, Manolo, FarD e Cozzolino (reggaeton/latino). All'Albachiara Goodbye summer con dance 90/2000. Mixano i DJ Cozzolino, Matthew e Casu. Revival con Fabrizio Mereu al Capolinea del Poetto e ancora Full Moon party al Corto Maltese. Per i vent’anni di Solidando al Lido DJ Simonluca (dance/hits). La Pailotte presenta Afternoon party (house/elettronica). Al De Candia hits evergreen con il DJ Lou Jay. All’Anyway il format di elettronica Fluid ospita Mattia Trani. I resident DJ sono C_Sky e Frank Deka. Allo 040 preserata salsa/bachata/kizomba poi djset (hits/latino). Party della Birra Scialandrone in via Dolcetta con live dei Thunderdog e DJ Civu. Big Mama e le hits al B-Flat, tributo ai Doors al Jester con i Morrison Hotel Doors, music contest al Body Art.

RIPRODUZIONE RISERVATA