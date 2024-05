Gli appuntamenti del fine settimana  

Il primo weekend di giugno riserva un assaggio di quello che sarà la stagione: inaugurazioni, nuove serate e appuntamenti che andranno messi in agenda ogni settimana. Arrivederci alle disco invernali, via i giubbotti e oramai tutti cercano il mare. Musica elettronica, house e tanto genere latino è il sentiment musicale in città.

Venerdì. Il Niu del parco Nervi inaugura la festa Bellini con proiezioni sul Padiglione Nervi e street food. Dalle 19 live con Renata Violinist, poi in consolle c’è Luma (funky-disco). Seconda one night del venerdì alla Pailotte con musica house: i dj sono Laddo, Jfk e Sanders. A due passi, il classico Bacan. Aperitivo, cena con il live italiano di Rovelli e poi dj set (funky/house). Nuova serata del venerdì all’Albachiara del Poetto. I dj sono Bacchi, Laddo, Casu (hits, hiphop, house, latino). In città allo 040 di via Calamattina live dei What If con i dj Pagliero e Siddi.

Sabato. Il tramonto alle Terrazze di Calamosca ha il suono della afro-house di Agostinelli. Al Poetto musica elettronica (dalle 24) all’Opera. Il format Tronica ospita la dj e producer napoletana Deborah De Luca, insieme ai dj C-sky e Marascia. Al Tagoo inaugura la stagione: i dj sono Farigu, Nait e Leoni (hits/latino). Per chi ama il revival, al Capolinea (Poetto), animazione dei Cuccureddu’s e djset di Mereu. Per chi volesse fare “qualche chilometro”, c’è il dopocena del Maiori (Villasimius) con il funky di Marco Ciulli.

Domenica . Gli aperitivi di fine weekend con djset sono tra Bacan, Niu, Terrazze. All’Albachiara musica hiphop/latina con Spoli e Casu. Due stage musicali al Tagoo con i dj Farigu, Nait e Leoni (hits e latino) e Busonera, Carrusci, Mmss e Spedicati (house).

