Gli appuntamenti del fine settimana 

Venerdì . Per chi ama il preserata ci si divide tra De Candia - djset di JFK e Meloni (house) - Saudade con il djset di Laddo (house) e Bacan con dj Agostinelli (house), live di Rovelli e Tixi (house). Al Tulum Festa Bellini con i dj Luma, Busonera, Laddo (house). Nelle disco di via Newton appuntamento Star con i DJ Casu, Cozzolino, Bacchi (hiphop/latino). Al Soho Iconic by Zona Trap. I dj sono 4AM, Spoli, Nait (hiphop/trap/urban). Musica latin/hip hop e ambiente universitario al Mag con i DJ Picci e B-Miken. Venerdì Latino allo 040 con dj Rey (salsa/bachata/kizomba) poi dance 90/00 del dj Testa. Al Corto Maltese disco/rock con i dj Pille e Mista T. Fuori città, alle Cantine Su Entu, live di Riccardo Mannai.

Sabato. Si balla house nella serata del Tulum: in consolle Laddo e Venc. Time machine al De Candia, successi di tutti i tempi, con il dj LouJay. Al Bacan pre-cena con Smomo, poi Sanders (house). Al Soho i dj sono Leoni, Farigu e Pinelli (latino/dance/hits). Serata al Room con i dj Bacchi, Casu, Matthew, Cozzolino e Spoli (latin/dance), special guest Trasko, voice Garghy. Just Mag al Mag con i DJ Picci e Nait (latin/hip hop). Serata Lgbt al Mood con ospite dj El Matador, il dj Fillai (dance/latino/pop) col vocalist Jany. Serata Back to 90 con i dj Dutch e Angioni al 7vizi. Festa Boomer all’Obicà della Rinascente con i dj Prefumo e Tixi (dance/revival). La black music di Casu e la dance di Berrita sono la colonna sonora dello 040. Serata revival con dj Mereu al Capolinea Beach. Janas è l’evento psytrance/elettronico al Twelve by Anyway. I dj sono Maxitron, SpazioVuoto, Strickserr e Tano. Next beat al B-Live, contemporary rap del dj Stefanonthebronx. Appuntamenti live: Rovelli (italiano) al Pummarola e i Nonsoulfunky (hits everygreen) al B-Flat.

