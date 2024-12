Gli appuntamenti del fine settimana 

Ultimo weekend prima del Capodanno e mix di ospiti, serate classiche ed onenight.

Venerdì. Torna Seven Urban Summit, rassegna black e trap all’Opera Forum in Fiera: ospite stanotte la rapper Anna Pepe. Altro big, stavolta della musica elettronica: Samuel, voce dei Subsonica, e protagonista del progetto Motel Connection è il guest DJ del format Smile House al Twelve. I resident sono C_Sky, Busonera e Fendi. Le disco di via Newton propongono le serate Star al Room - in consolle Casu, Cozzolino, Bacchi - e Zona Trap al Soho con i dj 4AM, Spoli, Nait. Serata universitaria al Mag con la latin/hip hop dei DJ Picci e B-Miken. Party Escape al De Candia: djset di JFK e Meloni (house), live di Mannai. Al Bacan pre-cena con Agostinelli (house), live italiano di Rovelli, poi Sanders (house). Buoncammino dischi al Luchia: in consolle Betto Sun (elettronica). Allo 040 live music, poi dance e hits dei DJ.

Sabato . Al Luchia dalle 19 in consolle Cadelano e Theo.Rg (house/minimal/techno). Il rapper Guè Pequeno è l’ospite di oggi del Seven Urban Summit all’Opera. Predisco Made in Miami al De Candia con il dj Contu (house). Black music al B-Live con Next Beat e il DJ 4AM. Al Bacan dalle 19 djset di Agostinelli (house), a seguire Sanders (house). Revival al Capolinea Beach le selezioni del DJ Mereu. Al Tulum hiphop e house con i DJ Venc (house/hiphop). Saturday center al 7Vizi con i dj Angioni, Siddi e Simon (dance e latino). Allo 040 DJparty con i dj Casu e Berrita (hiphop/dance). Sabato nelle disco di via Newton: al Soho hits e latina con i DJ Leoni, Farigu e Pinelli. Dance, latino e hiphop al Room con i DJ Bacchi, Casu, Matthew, Cozzolino e Spoli. Just Mag al Mag con i DJ Picci e Nait (latin/hip hop).

