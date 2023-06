Gli appuntamenti col Circo Maccus 

Il Teatro Circo Maccus di Virginia Viviano, direttrice artistica e fondatrice della compagnia nel 2002, fa tappa in città e dà il via agli spettacoli della prima stagione del Festival Internazionale di Circo Contemporaneo “Circondando 2023”, realizzato con il sostegno del Comune insieme a Comune di Cagliari, Regione, Mibac e Fondazione di Sardegna. E per Quartu c’è anche la collaborazione dell’Istituto comprensivo Maria Lai.

Due giorni di spettacoli circensi in programma: il 29 giugno al parco Parodi, con il laboratorio per tutti alle 19 a cura di Le Cabriole, alle 20 lo spettacolo Nata dalla Luna del Circo Maccus. Il giorno dopo, venerdì 30, il fulcro sarà piazza XXVIII Aprile, dove il Circo Sottovuoto di Torino propone “Che Coppia” alle 20, seguito dal Teatro nelle Foglie con “Immaginaria”.

