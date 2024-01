Gli applausi, il groppo in gola: il suo popolo l’ha salutato così 

Un grazie silenzioso. Quando è arrivato sul colle di Bonaria, il popolo di Gigi Riva aveva già il groppo in gola, non poteva lasciarsi andare a espressioni vocali. “Rombo di tuono”, l’eroe taciturno, andava salutato, omaggiato, applaudito, senza parole. Così, alle 15,06, quando la gigantesca Maserati scelta dall’agenzia (quasi assecondando la sua passione giovanile per le auto sportive) per l’ultimo viaggio ha svoltato sul sagrato, è partito il primo di tanti applausi colmi di significato. Quello è stato il registro della gente, mentre gli ultrà, schierati e disciplinati come un reggimento, hanno scelto - per il primo saluto - il loro presentat arm : sciarpe sguainate, esposte in silenzio.

Come uno stadio

Il sagrato di Bonaria, dove soltanto i papi sinora avevano fatto il pienone, ha cominciato a mutare in stadio di calcio attorno all’ora di pranzo. Già almeno tre ore prima, sulle transenne sistemate a protezione della parte alta e del corridoio centrale, si erano accalcati i primi fedeli. Esatto, fedeli . La religione cristiana e, per ossimoro, quella laica si sono fuse nel nome di Gigi. Il segno della croce e lo striscione srotolato sulle transenne dagli ultrà. Uno stadio con una sola squadra e una sola maglia, la numero 11 di Riva, “uno di noi”, come riassumeva un vessillo che lo rappresentava bendato, come il “quinto moro” della bandiera. Sotto il cielo azzurro spazzato da un maestrale gentile, mancava soltanto il pallone.

La gente

Da ogni zona della città, parlando a bassa voce, sono saliti a migliaia. Inutile tentare un conteggio, anche se qualcuno ha ipotizzato trentamila persone, alla fine. Conta poco. Conta semmai ciò che ognuno portava con sé. Esteriormente, una maglia, la sciarpa rossoblù, una piccola bandiera, un ritaglio di giornale, un abbonamento di cinquant’anni fa, un poster (diversi hanno mostrato quello appena ritirato in edicola assieme all’Unione Sarda). Ma dentro, nel cuore, ciascuno aveva portato il proprio piccolo ricordo personale: un saluto strappato per strada, quella volta che è entrato nel mio negozio, quando ha accettato di fare la foto con mio figlio, quando ha premiato la squadra di mio nipote. Ognuno ha il proprio aneddoto, che adesso va serbato nell’intimo profondo oppure raccontato, perché Riva è stato di tutti e «tutti dovevano essere qui oggi a dirgli grazie», come suggerisce Saverio Gaeta, cagliaritano che da Palermo, dove lavora, è voluto a tutti i costi tornare, «perché troppe me ne sono perse ma questa proprio non si poteva».

Il silenzio

Dalle 16 - «Il Signore sia con voi...» - nessuno fiata sulla piazza. Gli occhi lucidi puntati sul maxischermo battuto dal sole che scende piano piano, la mente come una girandola di ricordi da mettere in ordine per conservarli senza che si sgualciscano. Sono lì per vivere come si deve anche la solennità dell’ultimo saluto. Ma soprattutto sentono di adempiere a un dovere che viene tramandato di generazione in generazione. Considerato che fra una settimana saranno 48 anni che ha smesso di giocare, di sicuro molti non l’hanno mai visto in campo, dal vivo. E tanti hanno portato i figli per insegnare loro chi è Gigi Riva. Loro, probabilmente, lo capiranno col tempo e saranno orgogliosi, fra cinquant’anni o più, di raccontare ai nipoti che - sì - erano presenti a quel funerale, quello quale non ce n’è più stato uno, in Sardegna. E anche se si ricordano solo tanta gente (e la voglia di tornare a casa a giocare e fare merenda), però c’erano, eccome se c’erano, quando è stata scritta l’ultima pagina di una storia incredibile.

Il popolo unito

Perché neppure il più fantasioso degli scrittori avrebbe saputo ideare un romanzo come quello di Gigi Riva, venuto da un paesino sperduto del Varesotto per mettersi alla testa di un popolo, condurlo al riscatto e alla vittoria e divenirne il simbolo unificatore. E quella che lo venera nell’ultimo istante ne è la perfetta rappresentazione: gente diversa e unita, variegata e coesa. Il lascito di Gigi Riva è questo: la via dell’unità d’intenti tra i sardi, che lui ha sempre considerato come un blocco granitico quando li ha difesi e ha parlato in loro nome. E quel popolo, adesso, vuole che la bara con dentro l’eroe che lo ha fatto innamorare, torni sulla piazza per assolvere l’urgenza di un nuovo, estremo abbraccio.

Cori e canti

Così, finalmente le porte della basilica si aprono, il Cagliari si schiera come un picchetto d’onore e Gigi Riva esce sorretto dalle braccia dei suoi compagni e degli azzurri che ha guidato da team manager e “fratello maggiore”. Un applauso, che non termina ma si rigenera e prosegue, fa da sottofondo alle note della canzone di Piero Marras, che da ieri ha assunto in pieno il suo significato metaforico. È il momento più struggente perché ora è chiaro che Gigi ci sta salutando davvero. Sale un timido coro “Gigi, Gigi”, quindi l’armata della curva Nord rossoblù spara i suoi colpi a salve. Sono pochi cori scelti, l’inno sulle note di Non potho reposare , “C'è solo UN Gigi Riva!”. La gente col groppo ancora in gola sottoscrive con l’ennesimo applauso, poi si rassegna a scemare, triste e pacificata, verso casa. La luce sfuma verso il tramonto, il cielo è ancora più azzurro di prima. In alto, la luna piena sembra un pallone. Gigi, lassù, con un sorriso appena abbozzato, sarà tentato di calciarlo di collo sinistro.

