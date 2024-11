Gli applausi al mondo paralimpico sardo 

La barba ormai quasi bianca di Sandrino Porru, che da giovane fu tra i pionieri dello sport paralimpico e oggi è a capo della più importante federazione, la Fispes, rivela quanto lungo (e proficuo) sia stato il viaggio degli sport praticati da atleti con disabilità. «Ai Giochi di Roma eravamo paraplegici, poi siamo diventati handicappati, disabili», ricorda all’uditorio riunito all’Holiday Inn di Cagliari per la consegna di benemerenze e premi del Cip, «e finalmente oggi il termine di “paralimpici” ci classifica per ciò che siamo: persone che mettono in mostra delle incredibili abilità. Tutti gli atleti sono paralimpici, perché ogni persona ha le proprie abilità», ha proseguito, raccontando, in pochi minuti, come l’evoluzione culturale della società, grazie al movimento paralimpico, sia stata vertiginosa, soprattutto di recente.

I campioni

«Dalla piccola Sardegna abbiamo saputo imporci all’attenzione nazionale», ha aggiunto, prima che cominciasse il lungo elenco dei premiati. Tra le benemerenze del Cip, i sardi di Tokyo (Giovanni Achenza, unico medagliato con il bronzo nel paratriathlon, bis di Rio, Rita Cuccuru e Sara Desini), tutti assenti giustificati, il campione mondiale di tiro a volo Oreste Lai. E poi tecnici dirigenti, società, a far da prologo al lunghissimo elenco di premi consegnati dal Comitato regionale del Cip (di cui Porru è commissario) ai protagonisti delle ultime stagioni, sotto lo sguardo dell’assessora allo Sport, Ilaria Portas (accompagnata dal capo di gabinetto Andrea Dettori): «Queste sono le occasioni che dimostrano che lo sport è un valore universale per tutti. Ognuno di noi ha le abilità per fare tutto e quindi anche lo sport», ha detto. Con il numero uno del Coni Sardegna, Bruno Perra, un discreto numero di presidenti regionali di federazioni olimpiche e paralimpiche.

I premi nazionali

Atleti . Medaglia d’oro: Oreste Lai (tiro a volo). Medaglia d’argento: Giovanni Achenza (paratriathlon) e Sara Desini (sitting volley). M edaglia di bronzo: Rita Cuccuru (para- triathlon), Sara Desini, Gian- giacomo Bonomo (baseball) e Giuseppe Tocco (baseball).

Dirigenti . Stella di bronzo: Alberto Corradi (Fit, Sardinia Open) e Claudio Secci (Fispes, Sa.Spo. Cagliari).

Società . Stella di bronzo: Tennistavolo Norbello (Fitet), Disabii Porto Torres (Fipic) e Polisp. Luna e Sole (Fisdir).

Tecnici . Palma di Bronzo: Mauro Dessì (Fisdir, Aipd Oristano) e Antonio Murgia (Fispes, Sa.Spo.).

