Gli appassionati di minerali si ritrovano al Montegranatico  

Scalda i motori la “Mostra - Scambio di Minerali”, come sempre organizzata dall’associazione mineralogica domusnovese. Nata già 6 anni prima del sodalizio mineralogico (che oggi conta 30 soci e tanti sostenitori esterni) grazie alla passione del fondatore Nino Maxia e di alcuni amici, la mostra è diventata un evento di valenza regionale, capace sempre di richiamare centinaia di espositori ed appassionati da tutta l’isola.

L’11 e 12 maggio (9.30 - 12.30, 16 - 19.30) il Montegranatico ospiterà la 41sima edizione. «La mostra - osserva Nino Maxia - è diventata uno degli eventi mineralogici sardi più importanti e anche stavolta contiamo non deluda le aspettative (al 389 2721095 e 340 3431360 prenotazioni degli spazi espositivi)». Un evento in grado anche di creare un piccolo indotto con una media 150 persone che ogni volta soggiorna a Domusnovas. «In mostra - spiega Maxia - avremo anche minerali sardi rarissimi: bariti, cristalli di galena e di marcasite, fluorite e non mancheranno splendide foto aree delle principali miniere sarde oltre a pregiate collezioni di archeologia mineraria donata dai vecchi minatori».

Il parco Geominerario è tra i partner storici dell’associazione mineralogica che non a caso è stata tra i protagonisti alla recente inaugurazione di Open Your Mine 2024 a Domusnovas.

RIPRODUZIONE RISERVATA