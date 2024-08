Gli anziani si sfidano a pinella e biliardino 

Il primo torneo di pinella e di calcio balilla dedicato ai pensionati quartesi è stato un successo. Lo conferma la presenza in massa nella piazza 4 Novembre, trasformata in centro di aggregazione all’aperto con le iniziative proposte dal Centro socio-educativo intergenerazionale e dall’Educativa di strada, con la gestione della cooperativa quartese Laurus e la regia dell’assessorato alle Politiche sociali.

Ieri mattina si sono sfidate otto squadre di pensionati, fra partite a pinella e torneo di biliardino, mentre ci sono già le adesioni per la seconda tappa del torneo organizzata per lunedì 12 agosto. E altre attività sono previste nel corso del mese, con animazione, tatoo e body painting. E poi musica, animazione e anche, a cura della Consulta Giovanile di Quartu, Dr Why, il fortunatissimo gioco di società che sta spopolando nei pub e nei locali di tutta Italia. “L’animazione per grandi e piccini nell’antico vicinato de Is Argiolas restituisce così vitalità a un grande spazio all’aperto per troppo tempo inutilizzato”, si legge in una nota del Comune. “L’apertura del centro aveva già ridato un punto d’incontro agli abitanti della zona, ora questa rassegna per rianimare una piazza particolarmente attenzionata dall’amministrazione, anche nella prospettiva di una riqualificazione con interventi strutturali”.

