Gli anziani scoprono l’amore per l’arte 

Buon successo di pubblico per la “Ventesima mostra di artigianato del socio”, organizzata dall’associazione di anziani “Anni d’argento” di Serramanna. La sede sociale del gruppo di via Rosselli si è trasformata in una galleria che ha accolto le opere dell’ingegno di oltre 50 persone. Pittura (la sezione più rilevante e forse più apprezzata), ricamo, intaglio, ceramica, cucito, uncinetto, traforo: sono alcune delle attività che hanno impegnato per mesi gli anziani soci di “Anni d’argento”, e che hanno costituito l’ossatura della mostra che raggiunge il traguardo del ventesimo anno. «Siamo molto soddisfatti, anche quest’anno siamo riusciti ad allestire l’esposizione delle opere artigianali e artistiche realizzate dai soci», dice Maria Grazia Cossu, la presidente dell’associazione “Anni d’argento”, in prima fila anche nel progetto dell’Università della Terza Età che a Serramanna va avanti da molti anni. Di rilievo la sezione dedicata alla pittura. «Le opere esposte sono il risultato del corso di pittura che abbiamo organizzato e che abbiamo affidato al nostro concittadino artista Michele Gerra», aggiunge la presidente Cossu.

RIPRODUZIONE RISERVATA