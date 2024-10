Gli anziani premiano Casa Cossu 

C’è un luogo, nel cuore della città, dove passato e presente si intrecciano nelle mani laboriose di chi ha molto da raccontare. È Casa Cossu, il centro di aggregazione per anziani di via Nazionale, che un anno fa ha riaperto le sue porte, dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia e dai lavori di ristrutturazione. Un ritorno atteso, accolto con entusiasmo dalle nonnine e dai nonnini quartuccesi, pronti a riempire quelle stanze di vita, storie e sorrisi.

Le iniziative

Dallo scorso autunno le attività non si sono fermate un attimo. Ora tra gli appuntamenti più attesi c’è la gita a Tonara, in programma per il 12 ottobre in occasione di “Autunno in Barbagia”. Ma le proposte non si limitano alle escursioni: i partecipanti possono cimentarsi in laboratori di pasta fresca, di pittura, di cucito e di riciclo, creando con le proprie mani piccoli capolavori, mentre il giardinaggio e il corso di ginnastica dolce, molto apprezzato, sono diventati appuntamenti fissi per gli oltre 130 iscritti.

Finanziamento

Il Comune, consapevole del valore sociale di questo spazio, ha destinato quasi 42 mila euro alla struttura e affidato la gestione alla cooperativa sociale Laurus, almeno fino alla fine del 2024, come stabilito dal regolamento comunale approvato a ottobre 2023. «L’obiettivo – spiega l’assessora alle politiche sociali, Maria Grazia Fois – è consentire ai nostri anziani di trascorrere ore piacevoli, partecipando ad attività sociali, culturali e ricreative, sia strutturate che libere. In questo modo, si garantisce il mantenimento o il recupero del benessere psicofisico, prevenendo l’isolamento e l’emarginazione sociale. Ma soprattutto vogliamo valorizzare la figura dell’anziano come portatore di valori, esperienze e tradizioni del passato».

