Gli anziani della città in crociera sul Mediterraneo 

Una crociera nel Mediterraneo pensata per offrire agli anziani di Capoterra un’occasione di svago, socializzazione e benessere. È il progetto del Comune, che ha pensato a un viaggio della durata di sette notti e la partecipazione di un minimo di 20 e un massimo di 30 partecipanti. In programma per ottobre, l’iniziativa è rivolta ai residenti nel territorio comunale che abbiano almeno 65 anni e siano autosufficienti.

Tra i requisiti richiesti c’è anche la certificazione dell’idoneità psico-fisica da parte del proprio medico di medicina generale. In caso di partecipazione in coppia il requisito dell’età deve essere posseduto da almeno uno dei due coniugi. È inoltre necessario presentare un’attestazione Isee 2026 in corso di validità al momento della richiesta. Nel caso in cui le domande dovessero superare i 30 posti disponibili il Comune procederà alla formazione di una graduatoria sulla base dell’Isee privilegiando i nuclei con il valore dell’indicatore più basso.

La quota a carico dei partecipanti sarà differenziata in base alle fasce Isee stabilite dall’amministrazione cittadina. Nel costo del soggiorno sono compresi il viaggio in pullman Gran Turismo, con il trasferimento di andata e ritorno da Capoterra al Terminal Costa Crociere di Cagliari, la sistemazione in cabina doppia interna o esterna, il trattamento di pensione completa e l’assicurazione di viaggio.

L’obiettivo è favorire la partecipazione degli anziani alla vita sociale e offrire un’esperienza di viaggio in un contesto organizzato e accessibile. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di 20 adesioni il viaggio sarà annullato. (i. m.)

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