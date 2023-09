Gli anziani del quartiere cercano casa 

La musica di Celentano diffusa da una vecchia radiolina accompagna la processione al banchetto per la raccolta firme. C’è fermento in piazza IV Novembre dove da qualche giorno un gruppo di anziani, che da sempre si riunisce nella piazza, sta preparando una petizione da inviare quanto prima in Comune.

Motivo? Sono stanchi di dover stare all’aperto, al caldo atroce d’estate e sotto la pioggia d’inverno e chiedono un centro dove potersi riunire per giocare a carte, per leggere il giornale e, perché no?, anche per giocare a dama e a bocce.

Le voci

«Hanno concesso quel piccolo spazio nei locali in via Zara per gli anziani che stavano in piazza Azuni», racconta Agostino Valdes, 78 anni, «ma in primo luogo lo spazio non è sufficiente e poi per noi è troppo lontano. Noi vogliamo una sede qui, in piazza IV Novembre, dove era tanti anni fa prima che fosse chiusa. Non possiamo continuare a stare qui fuori».

Le ragioni della protesta sono messe nero su bianco in un cartello affisso nel banchetto della raccolta firme: «Nonostante in città il numero degli anziani sia in continuo aumento», si legge, «noi riteniamo insufficiente la presenza di strutture a noi dedicate. Tanti anziani vivono in condizioni di disagio, soli e per stare insieme sono costretti a trascorrere ore nelle panchine della piazza in mezzo alle intemperie». Per questo, «chiediamo che vengano messe a disposizione aree di aggregazione, anche spazi autogestiti, accompagnate da progetti che possano fornire opportunità ricreative».

Sulla questione sono più o meno tutti d’accordo tanto che in poche ore dall’apertura del banchetto, sono già 200 le firme raccolte.

«Tra un po’ tornerà il freddo e noi saremo costretti a stare fuori in piazza», dice Antonio Puddu 79 anni, «per non parlare di quando c’era quel caldo terribile. Quando c’era il centro aperto proprio qui di fronte si che si stava bene, facevamo attività e c’erano anche le bocce. Poi hanno chiuso tutto e siamo rimasti qui abbandonati». Renzo Sainas sembra un giovanotto ma di anni ne ha 70 e aggiunge: «Chiediamo una struttura per riunirci perché non sappiamo dove andare».

Le adesioni

Giuseppe Olla 71 anni accetta di buon grado di firmare, «perché è un’ingiustizia che non si trovi un locale comunale per noi». E mentre la radio da Celentano passa a “Io vagabondo” ecco arrivare anche Giovanni Battista Portas, 69 anni: «Non meritiamo questo trattamento, abbiamo bisogno di un posto ospitale».

E c’è anche chi lamenta la scarsa pulizia della piazza come Giusto Priola, 80 anni: «Vivo qui dal 1976 e non ho mai visto la piazza così sporca. Perché non fanno passare anche qui quel mezzo che lava e pulisce?».

