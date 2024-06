Gli antimilitaristi: «Sardegna libera» 

In prima fila ci sono le bandiere di A Foras, il movimento antimilitarista che ieri a Cagliari ha organizzato la manifestazione contro l’occupazione militare in Sardegna e per ricordare «la vicinanza dell’Isola alla Palestina». Quelle dei Quattro Mori sventolano insieme alle bandiere della Palestina, della pace e a tante altre che richiamano associazioni e partiti politici: tutti uniti al grido di «Sardigna Libera», «Palestina libera» e «A foras sa Nato de sa Sardegna». In piazza San Bartolomeo, punto d’incontro della manifestazione, sono circa in cinquecento, ma quando il corteo inizia la sua marcia verso il Poetto, creando anche rallentamenti al traffico cittadino fino alla rotatoria di ponte Vittorio, i manifestanti sono più di mille. Persone di tutte le età: anziani, giovani e persino bambini con i colori della Palestina sul viso.

«Data simbolica»

«La data del 2 Giugno è simbolica – spiega Elena Argiolas, portavoce di A Foras – ci riappropriamo del giorno in cui viene celebrata la Repubblica italiana, che considera la nostra terra un’area da cui trarre profitto, utilizzandola a proprio piacimento e affittandola a diversi eserciti, alle multinazionali dell’energia e alle persone più ricche del mondo».

Per gli attivisti quest’anno il 2 Giugno ha un significato ancora più forte: «per via della guerra che divampa in ogni angolo del mondo e per il massacro a Gaza. Davanti a oltre 35 mila morti, alle fosse comuni, agli ospedali rasi al suolo, alle migliaia di orfani come sardi sentiamo di dover prendere parola e lo facciamo per schierarci senza ambiguità con la Resistenza palestinese. Quello che sta succedendo in Palestina è qualcosa di inaudito che dobbiamo impegnarci a combattere», aggiunge Argiolas. Sono diversi però gli interventi che per oltre tre ore hanno animato la manifestazione e che si sono alternati alla musica: Entula dei Kenzeneke, Procurade ‘e Moderare e i balli sardi, i più gettonati.

«Siamo qui per ribadire che la Sardegna, i sardi non solo complici della guerra a Gaza – incalza Samuele Spiga, militante dei giovani comunisti sardi, bandiera dei Quattro Mori alle spalle e circa altri venti militanti intorno – Le esercitazioni militari nei nostri territori servono per preparare la guerra del domani. Noi giovani non vogliamo soffrire ulteriormente e non vogliamo ci venga inculcata la cultura della guerra, il nostro dovere è essere qui e fare la nostra parte, facendo sentire la nostra voce per salvare il nostro futuro e quello della nostra terra». Poco dopo le 20 il corteo arriva alla sesta fermata del lungomare cagliaritano: finiti gli interventi continua la musica, Arrogalla in prima fila e sventolano ancora le bandiere al grido di «A foras sa Nato de sa Sardinia».

Gli interventi

«Basta passeggiare a Cagliari per rendersi conto di quanto sia militarizzata la nostra terra: fra caserme, stabilimenti balneari di tutte le forze armate, residenze militari e depositi di carburante, ci troviamo in una città a misura di militare. Il 66% del demanio militare italiano si trova in Sardegna, da noi ci sono i poligoni più grandi d’Europa», evidenzia ancora Eleonora Tiana di A Foras. C’è anche il comitato “No Thirrenia Link” di Selargius e Quartu: quando la portavoce, Rita Corda, invoca «l’unione delle sarde e dei sardi per tutelare il nostro territorio», c’è chi ricorda che «un’altra Pratobello in Sardegna è possibile». Il riferimento è alla rivolta popolare antimilitarista messa in atto con una resistenza nonviolenta a Orgosolo nel 1969.