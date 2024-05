«Gli anticoncezionali sono come le armi: impediscono la vita» 

Papa Francesco interviene agli Stati generali della natalità, e chiede ai governi «un impegno maggiore e politiche coraggiose» per fare in modo che le giovani coppie, oggi assillate dalla precarietà e dalle difficoltà di affittare o comprare una casa, non rinuncino ad avere dei figli. Per esempio, occorre «porre una madre nella condizione di non dover scegliere tra lavoro e cura dei figli», è l'appello del Pontefice. Ma Francesco, senza tanti giri di parole, punta anche il dito contro gli anticoncezionali: «C'è un dato che mi ha detto uno studioso di demografia. In questo momento gli investimenti che danno più reddito sono la fabbrica di armi e di anticoncezionali. Le une distruggono la vita, gli altri impediscono la vita. E questi sono gli investimenti che danno più reddito. Che futuro ci attende? È brutto», ha commentato.

Il Papa è stato accolto all'Auditorium da grandi applausi. Gli ingressi ieri erano blindati ed erano state rafforzate le misure di sicurezza dopo le contestazioni il giorno prima alla ministra Eugenia Roccella. Il corteo degli studenti che voleva deviare dal percorso, proprio per raggiungere via della Conciliazione, è stato bloccato e si sono verificati anche scontri in cui ci sono stati alcuni feriti: una ragazza e quattro poliziotti. Il Papa, nel suo intervento ha ribadito che «la vita umana non è un problema ma un dono; il problema del nostro mondo non sono i bambini che nascono: sono l’egoismo, il consumismo, l’individualismo che rendono le persone sole e infelici».

