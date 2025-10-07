Gli antichi sapori in mostra in via Porcu 

Gli antichi sapori di Quartu, dal pane alla pasta, si mettono in mostra in via Porcu. L’iniziativa è del centro commerciale naturale della via dello shopping, con il patrocinio e il contributo del Comune e di Fondazione di Sardegna, che per venerdì e sabato ha organizzato “Antichi sapori”.

Dalle 17 alle 23 la strada ospiterà le artigiane che prepareranno i malloredus e la fregola e poi ci saranno degustazioni di piatti tipici, del vino e della birra tutti rigorosamente quartesi. Oltre appunto ai laboratori “mani in pasta” e alla musica dal vivo.

«Il nostro scopo è valorizzare quelli che sono i prodotti tipicamente quartesi», ha detto il presidente del centro commerciale naturale di via Porcu Sergio Piludu, «dal pane, alla pasta , ai vini e alla birra, Tutte eccellenze che vengono prodotte anche in città».

Per l’occasione la strada sarà chiusa al traffico dalle 16 alle 24 e sono previste anche altre modifiche alla viabilità. In via Porcu sarà istituito anche il divieto di sosta da via Marconi a via Cialdini e all’incrocio con via Porcu ci sarà la direzione obbligatoria verso via Cavour. Traffico chiuso e divieto di sosta poi in entrambi i lati di via Bergamo e in entrambi i lati di via Venezia, dal civico 13 a via Porcu. (g. da.)

