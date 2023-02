Gli antichi ovili diventano b&b 

Il rispetto per la natura sarà totale, parola del sindaco di Villagrande Alessio Seoni. «Parteciperemo e coinvolgeremo quanti ancora vivono e producono sul Gennargentu. Il tutto sarà fatto all’insegna della sostenibilità ambientale. Andremo ad agevolare la vocazione turistica della nostra grande montagna che potrà essere vissuta quasi tutto l’anno». Un’esperienza unica per i turisti che potranno toccare con mano le peculiarità del territorio, gustare il buon cibo, osservare la preparazione dei prodotti locali. Dal progetto nasce una riflessione. «Ci auguriamo che l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa», commenta Stochino, «possa portare la nostra tipologia turistica oltre Tirreno, visto che sta proiettando la Sardegna nel mondo».

Il Ministero per il Sud ha già stanziato dei fondi, 23mila euro a Comune, che serviranno per l’appalto dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica. A fianco ai tradizionali ovili del Gennargentu verranno posizionate strutture amovibili gestite dagli allevatori. Saranno i pastori ad accogliere i turisti e raccontare i segreti della montagna. «Dopo gli anni della pandemia stiamo cercando di portare avanti un’idea forte, sposata anche da Villagrande e Desulo – dice il sindaco di Arzana Angelo Stochino – con i b&b degli ovili stiamo ragionando sulle prospettive di sviluppo turistico delle zone interne». Una boccata di aria fresca per creare economia. Strutture moderne e a emissioni zero accanto al patrimonio storico e culturale rappresentato dagli ovili. «Dobbiamo andare oltre al classico “pinnetto” e immaginare un modello di ricettività che possa essere più appetibile senza dimenticare le nostre tradizioni», prosegue Stochino. «Dobbiamo formare gli allevatori affinché siano pronti a ricevere i turisti. Naturalmente abbiamo l’obbligo e il dovere di capire che tipo di servizio offrire. La partita è difficile e importante; il nostro obiettivo, con l’aiuto dei professionisti, è quello di creare un turismo lento. In una società sempre più frenetica la qualità della vita e lo star bene diventano per noi una filosofia».

Il Gennargentu, confine e luogo di conflitti, diventa punto di unione tra Arzana, Villagrande e Desulo. I tre paesi lavorano a un ambizioso progetto turistico di valorizzazione della porta d’argento. Nuova ricettività in alta quota nel pieno rispetto dell’ambiente. Il disegno vede la creazione di bed and breakfast negli antichi ovili e diverse iniziative legate alla montagna.

Natura

La costa

A strizzare l’occhio all’idea di Arzana, Villagrande e Desulo c’è anche un comune costiero, Bari Sardo. Lontano dalla montagna e anche dal campanilismo. Un ponte ideale tra il mare e il Gennargentu per dare al turista l’opportunità di spostarsi dalla spiaggia alle vette più alte dell’Isola. «È un offerta che potrebbe arricchire quella di un Comune a forte vocazione turistica come il nostro», spiega il primo cittadino di Bari Sardo Ivan Mameli, «e che potrebbe creare nuovi flussi di visitatori che oggi magari prediligono altre destinazioni. Unendo le forze si potrebbe dare al turista un diversivo, quello di spostarsi dalla montagna al mare. Fare rete e sostenere le iniziative tra i diversi comuni è fondamentale. Si crea diversificazione e arricchimento, dobbiamo abbandonare la concorrenza in Ogliastra che sembra grande ma non lo è».

