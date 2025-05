Gli annunci choc di Trump: «Pronti a riaprire Alcatraz» 

Washington. Dazi anche sui film stranieri per difendere Hollywood in nome della «sicurezza nazionale» e riapertura del famigerato carcere di Alcatraz per «i criminali più spietati e violenti d’America». Sono i due ultimi affondi di Donald Trump nella sua guerra commerciale e nella sua crociata “law and order”, focalizzata in particolare contro gli immigrati clandestini. Per questi ultimi aveva già riciclato Guantanamo, la prigione creata sull’isola di Cuba per i terroristi sospettati di coinvolgimento nell’attacco dell’11 settembre, l’unica che supera Alcatraz come esempio di punizione crudele e disumana. Ma The Rock (La Roccia), il penitenziario in cima a un’isola di due kmq nella baia di San Francisco, ha una storia da brividi, dopo che è stato immortalato in celebri film come “Fuga da Alcatraz” e appunto “The Rock”. «È un’idea che ho avuto, è un simbolo di legge e ordine», ha spiegato il presidente, ordinando poi al dipartimento di Giustizia e ad altre agenzie «di allargare e ricostruire Alcatraz». Certo, ci vorrà tempo per ristrutturare il carcere, dove fu rinchiuso anche Al Capone dal 1934 al 1939 per evasione fiscale: nato nel 1850 come fortino e trasformato nel 1910 in prigione militare, fu riadattato nel 1934 in prigione federale di massima sicurezza ma è chiuso dal 1963.

Trump ha poi rinnovato in un’intervista a Nbc la minaccia di ricorrere alla forza militare per annettere la Groenlandia. «Non lo escludo - ha detto - Non dico che lo farò, ma non escludo nulla. Abbiamo un disperato bisogno della Groenlandia». Infine, il presidente Usa ha promesso «dazi del 100% su tutti i film che arrivano nel nostro Paese e che sono prodotti in Paesi stranieri», autorizzando il dipartimento al Commercio e il rappresentante per il commercio Usa ad avviare l’iter «immediatamente». Il tycoon ha spiegato così la mossa su Truth: «L’industria cinematografica americana sta morendo molto velocemente». I dettagli tuttavia non sono chiari.

