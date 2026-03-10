Gli anni giovanili di Grazia Deledda 

Nel centenario del Premio Nobel a Grazia Deledda, l’Associazione Spazio Aperto e Isolarte organizzano una proiezione speciale aperta a tutti del film “Grazia” di Paola Columba in contemporanea con il prestigioso evento che nella stessa giornata si terrà al Parlamento per celebrare la scrittrice sarda. La proiezione si terrà domani alle 17 all’Auditorium del SS. Crocifisso in Piazza Marsiglia con ingresso gratuito. Al termine il pubblico potrà rivolgere domande alla regista e al produttore Fabio Segatori, collegati da Montecitorio.

La storia

Il racconto si concentra sugli anni della formazione di Grazia Deledda, trascorsi a Nuoro. Narrando le vicissitudini familiari, costellate da sciagure e lutti, da innamoramenti immaginari e amori reali, emerge la sua ostinata voglia di migliorarsi. È nota la sua incredibile determinazione, la sua tenacia, la sua capacità di autopromuoversi. Ma anche il talento potente, il sincero amore per la sua terra, il bisogno profondo di essere compresa. Poi, un giorno, Maria Manca, direttrice di una rivista letteraria, la invita a Cagliari, presentandole Palmiro Madesani che diventerà l’uomo della sua vita e suo agente. Attraverso la storia di una ragazza che ha realizzato il suo progetto di vita, che è riuscita a riscattarsi, Grazia parla della condizione di tante donne che, alla fine dell’800, vivevano in una sorta di clausura, con pochi diritti e tanti doveri.

Il cast

Assieme a due grandi interpreti come Donatella Finocchiaro e Galatea Ranzi, la regista ha scelto molti attori sardi tra cui Giacomo Fadda e la bravissima Barbara Pitzianti, una straordinaria Grazia giovane che ha catalizzato l’attenzione del pubblico per il suo talento.

