Gli anni ‘60 sono stati davvero favolosi? 

Nei periodi di crisi, di grandi difficoltà, come è certo quello in cui viviamo oggi, tra guerre e difficoltà economiche, è facile nascano discorsi nostalgici, una memoria consolatoria su un passato che a posteriori si ricorda come migliore e felice. Accade a livello sociale quello che spesso riguarda singolarmente gli individui più anziani, nostalgici della propria giovinezza, nonostante la celebre perentoria affermazione di Paul Nizan: «Non permetterò a nessuno di dire che quella è la più bella età della vita».

I libri

Non a caso negli ultimi tempi sono usciti alcuni libri che rivisitano il passato e in particolare gli anni ‘60 del ‘900, quelli in cui nacque la contestazione del passato e i giovani, sull'onda del boom economico, rivoluzionarono i costumi dando l'impressione di entrare in una nuova epoca. Ha inziato Maria Luisa Agnese con “Anni Sessanta-Quando eravamo giovani” (Neri Pozza, pp. 172 - 17,00 euro) e poi è arrivato “C’era una volta l’Italia-Gli anni Sessanta” (Feltrinelli, pp. 602 – 35,00 euro) di Enrico Deaglio con Ivan Carozzi, ai quali potremmo dire che può far da introduzione il volume a più interventi “La politica della nostalgia - Il passato come sentimento e ideologia” (Marsilio - pp. 160 - 18,00 euro) a cura di Cristina Baldassini e Giovanni Belardelli. Il libro, con saggi di studiosi diversi, da Ernesto Galli della Loggia a Loris Zanatta, da Fabio Bettanin a Maria Elena Cavallaro, ci fa notare come non sia da oggi che la politica usa la nostalgia di un passato idealizzato per suscitare consenso in momenti difficili, come è accaduto, scrivono, nel 2008 con la crisi economica internazionale e nel 2016 col contraccolpo della Brexit, la vittoria di Trump in Usa e il recupero della suprematismo bianco, mentre Putin rimanda alla grandezza passata della Russia. Da noi si incita invece all'ogoglio nazionale, si stigmatizzano le migrazioni si cerca di negare la nostalgia per un passato che invece sbuca da tutte le parti in citazioni lessicali e lapsus involontari.

Beatles e minigonne

Allora, senza tornare al Ventennio con tutta la sua portata anticostituzionale, ecco che sono i "mitici" anni Sessanta a essere rivisitati, forti della loro spinta al rinnovamento e alla crescita economica (anche se finirono con la grave crisi petrolifera del 1973). Oggi la stragrande maggioranza degli italiani sono persone che erano adolescenti in quegli anni o che l'hanno sentito raccontare dai loro genitori. Quello della Agnese è quasi un amarcord personale, in cui, per temi, iniziando con famiglia, scuola e vacanze, per arrivare alla politica attraverso musica, costume, cultura, restituisce anni di davvero grande e vitale fermento, anche citando testimonianze di altri, o inchieste come romanzi e film, tra la apertura dell'Autostrada del sole e l'arrivo della lavatrice, i Beatles, i Rolling Stones, la minigonna, poi i Kennedy, Bob Dylan e il Vietnam e, offrendo anche un utile indice dei nomi, riporta Alberto Sordi, re della commedia all'italiana, che ricorda, parlando con Veltroni: «Avevamo l'idea che avessimo risolto tutti i problemi e l'unico rammarico è che non era vero».

Il conforto del ricordo

Vero è che, come si è detto, da un punto di vista storico, la costruzione mentale di un passato immaginario è stata spesso una via per affrontare momenti di incertezza, ma negli ultimi anni sta assumendo proporzioni preoccupanti. Allora conviene ricordare cosa della nostalgia dicono gli psicologi che ritengono sia un sentimento che dà conforto, soprattutto nei passaggi più difficili e di transizione tra un'età e un'altra, divenendo il filo di una continuità nella memoria e, puntando su ciò che abbiamo amato, dona la spinta per cercare di andare avanti verso nuovi obiettivi.

