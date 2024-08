Gli angeli delle fedi smarrite 

È riapparsa dal mare come per incanto, custodita per tre giorni sotto venti centimetri di sabbia, nel paradiso cristallino della spiaggia dell’Argentiera. La fede nuziale perduta nel mare in tempesta è stata ritrovata dagli “Angeli” dei preziosi smarriti. Per Marco Scarpa, turista genovese di 49 anni, è stato come «un segno del destino». Il prossimo anno festeggia il ventesimo anniversario di matrimonio con la moglie Lara e, dei giorni trascorsi in vacanza sull’isola, resterà un ricordo da incorniciare.

La mareggiata

La disavventura era cominciata nel pomeriggio di mercoledì 21 agosto, quando dalla casa di proprietà, a Valledoria, decidono di spostarsi all’Argentiera. Il mare agitato e la decisione di fare il bagno insieme ai figli gemelli e alle cugine, giusto per assaggiare sulla riva la freschezza dell’acqua. «Un’onda improvvisa mi ha cavalcato, spingendomi sulla battigia, – racconta Marco – l’anello si è sfilato dal dito ed è stato impossibile recuperarlo». Le ricerche infruttuose e la frustrazione non gli hanno dato pace. «Il momento più triste è stato comunicare la notizia a mia moglie», prosegue, «Lara era dovuta ritornare a Genova qualche giorno prima per motivi di lavoro, in compagnia del mio terzo figlio».

I volontari

La sera stessa una ricerca su internet e la scoperta di un gruppo di volontari dell’associazione nazionale Sos Metal Dectector Sardegna- sezione di Iglesias, che affrontano mari, fiumi e laghi pur di vedere spuntato un sorriso sul viso delle persone che smarriscono ricordi unici. Effettuano 250 interventi l’anno e in cima ai recuperi ci sono le fedi nuziali. Gianfranco Atza è un pensionato di 67 anni, socio dell’associazione, che mette a disposizione la sua dedizione e i metal dectector, gli strumenti più avanzati in grado di rilevare i metalli in profondità. La risposta è immediata. «Sto partendo, vedrai Marco che la ritroveremo». Oltre 270 chilometri e tre ore di viaggio per attraversare l’Isola. Giovedì mattina la prima prova delle ricerche è senza esito. «Il mare è troppo agitato, ma non demordiamo. Ci riproveremo quando le acque si saranno calmate». È stato come affidarsi a degli angeli, al loro impegno tempestivo e, soprattutto, al loro intervento completamente gratuito. Sabato 24 agosto, Gianfranco Atza, riparte da Iglesias alla volta dell’Argentiera, stesso viaggio, questa volta in compagnia di un collega, Giuseppe Saragat, 68 anni, un altro pensionato pronto a macinare chilometri da un capo all’altro dell’Isola. «Mi trovavo nel Sinis, quando Gianfranco mi chiama e mi dice che purtroppo la fede non era stata ritrovata neppure in questo tentativo. Era solo uno scherzo. Dopo pochi minuti mi hanno inviato la foto sul cellulare: l’anello era stato ripescato in mare ad un metro di profondità, sotto la sabbia. Incredibile che sia rimasto lì dopo tre giorni di acque agitate».

«Un grande dono»

La gioia è infinita. Condivisa dai detectoristi che, nel portare a termine la loro missione, hanno raggiunto Marco Scarpa a Oristano, nel Sinis, per consegnargli di persona l’oggetto prezioso. Insieme ai figli non riesce a trattenere la gioia. «Mi sono precipitato a chiamare mia moglie con una videochiamata, un momento davvero di felicità. Il prossimo anno, - prosegue Marco - quando celebreremo i nostri primi 20 anni di matrimonio, la prima cosa che faremo sarà quella di chiamare i nostri angeli per ringraziarli, ancora una volta, del grande dono che ci hanno fatto». Per sdebitarsi voleva invitarli a cena, ma non avrebbero neppure approfittato di tale circostanza. «Mi è bastato vederli felici. È la nostra vocazione», sorride Gianfranco Atza soddisfatto. Succede, però, che qualcuna delle persone interessate dal recupero, per dimostrare la propria gratitudine, voglia ricompensare in denaro i volontari: «Verrebbe meno lo spirito per il quale l’associazione è nata».

