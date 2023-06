Gli angeli della lotta al dolore 

Trentatré nuovi palliativisti che curano i pazienti quando questi non possono più guarire: sono i medici specialisti che, ieri, nell’Aula magna rossa della Cittadella universitaria di Monserrato hanno discusso la tesi in cure palliative del Master di alta formazione e qualificazione, promosso dall’Università di Cagliari grazie al contributo dell’assessorato regionale alla sanità. È il primo del genere in Sardegna.

La terapia del dolore

«La terapia del dolore e le cure palliative sono obblighi di legge, ma sono anche indice di sensibilità da parte del mondo sanitario nei confronti dei pazienti più fragili», afferma l’assessore regionale alla sanità, Carlo Doria, ricordando che la Regione ha istituito dei tavoli regionali sul tema e ora sta creando una rete che prevede una distribuzione territoriale con dei centri ospedalieri di riferimento. «Abbiamo bandito il concorso per dirigente medico in terapia del dolore – aggiunge – sono arrivate già 63 domande per 16 posti e in itinere c’è anche quello per dirigente medico in cure palliative, così possiamo subito dare gambe alla rete territoriale. A questo si assocerà a breve termine anche un bando per infermieri per un master di specializzazione in cure palliative». Il palliativista è, infatti, quella figura che interviene sul controllo dei sintomi della malattia con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita sia per il paziente che per i suoi cari.

Le cure palliative

«È stato molto importante avviare questo percorso: dobbiamo dare sempre risposte ai nostri pazienti e prenderci cura di loro. Grazie a queste nuove specializzazioni i cittadini avranno risposte che oggi sono piuttosto carenti», aggiunge Chiara Seazzu, direttrice generale dell’Aou. «La società italiana di cure palliative la considera una disciplina, perché questo tipo di cura inizia laddove non ci sono più spazi per la guarigione, per cui noi ci inseriamo in quest’ambito con la terapia del dolore. Grazie a questi nuovi specialisti tutti avranno dei benefici, saranno attenti alle fragilità dei pazienti e sensibili a quelle che sono le esigenze dei familiari».

Il nuovo master

Il master rappresenta dunque una tappa fondamentale nella realizzazione della rete di Cure Palliative della Sardegna. «Le cure palliative costituiscono un cardine irrinunciabile dell'assistenza sanitaria nel trattamento di pazienti che presentano malattie croniche e invalidanti», spiega il direttore del master, Gabriele Finco, «Si fanno carico della persona malata in tutte le sue dimensioni: fisica, relazionale, spirituale, emotiva e sociale. Ma non solo si occupano del paziente, ma anche della sua famiglia, fornendo supporto attivo alle diverse necessità legate al decorso di malattia». L’obiettivo è il sollievo della sofferenza della malattia, anche nei pazienti che non hanno più alcuna possibilità di guarigione. Presente anche il rettore dell’Ateneo cagliaritano, Francesco Mola: «Una società evoluta si prende cura del benessere delle persone in ogni momento della vita, specialmente quelli più difficili. Ci auguriamo che queste figure professionali vengano presto integrate in tutti i campi della sanità».

RIPRODUZIONE RISERVATA