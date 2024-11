Gli angeli del Covid messi da parte 

«Ci hanno chiamato “angeli del Covid” prima invitati a compiere il ruolo degli eroi, ora scaricati e messi alla porta». Dalla mattina di ieri 20 dipendenti della Tempor (un’agenzia interinale assoldata dalla Asl in periodo di pandemia per fornire personale con mansione di operatori socio sanitari) non potranno più erogare i propri servizi in Asl Sulcis. Il contratto di lavoro non è stato rinnovato e le loro posizioni saranno occupate dal personale proveniente da una graduatoria di Ares.

Le promesse

«Nonostante la promessa fatta dalla direttrice generale della Asl Sulcis Iglesiente di stabilizzare la nostra posizione e nonostante la maggior parte delle Asl, anche della Sardegna, abbia inglobato nel loro organico figure come le nostre - commenta Nando Pellegrini, ex sindaco di Fluminimaggiore e oss presso il Punto di primo intervento del Cto d’Iglesias - da ieri mattina siamo stati gettati via come dei rifiuti. Perché si attinge ad una graduatoria benché ci fosse del personale già formato? Perché non integrare le nuove figure anziché scalzare chi nel periodo pandemico ha rischiato la vita per servire la comunità? Davanti a questo nostro episodio mi atterrisce il silenzio della politica locale e regionale. Chiederò d’aprire un’indagine alla Procura della Repubblica per far luce su quanto sta’ accadendo».

La protesta

La delusione e la rabbia dei 20 lavoratori saranno esternate la prossima settimana presso gli uffici dell’assessorato regionale competente e nel frattempo la direttrice generale della Asl Sulcis Iglesiente, Giuliana Campus, spiega come la normativa imponga lo scorrimento delle graduatorie attualmente esistenti: «Infatti i vincitori di concorso e gli idonei hanno un diritto legittimo all’assunzione. Alcuni degli oss con contratto interinale sono anche presenti nelle graduatorie, altri purtroppo no (non avendo superato le prove o non avendovi partecipato). Pur con rammarico per i lavoratori l’azienda non può far altro che dare adempimento alle regole vigenti. Sono già state fatte due proroghe ma ora, nonostante i tentativi per la ricerca di ulteriori soluzioni, è necessario attingere dalla regolare graduatoria concorsuale».

La segretaria regionale della Uiltemp Angela Lobrano, intende approfondire l’argomento e prendere le difese dei lavoratori: «Non è stato loro prorogato il contratto nonostante abbiano prestato servizio fin dal periodo dell’emergenza Covid. - dichiara - La Uiltemp, assieme alla Uil confederale, chiederà da subito un tavolo congiunto con l’assessore al Lavoro e quello alla Sanità, affinché possano essere studiate tutte le soluzioni, nel più breve tempo possibile, per il reintegro immediato dei lavoratori».

RIPRODUZIONE RISERVATA