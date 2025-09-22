Gli angeli dei gattini portano la divisa 

Li tirano fuori dai motori delle auto, spesso lavorando a lungo per scovarli tra gli ingranaggi. Oppure dai rami più alti degli alberi, o da un pozzetto fognario lasciato aperto. Per questo sono stati ribattezzati “gli angeli dei gattini”, ovvero i vigili del fuoco, che vengono chiamati con una frequenza in certi periodi quasi giornaliera per salvare piccoli felini che si mettono nei guai.

Decine di interventi

«Capita spesso», confermano dalla Centrale del Comando provinciale, «in media cinque volte al mese. Ovviamente si dà sempre precedenza alle persone, ma il salvataggio di animali rientra nel nostro ordinario servizio di “Soccorso tecnico urgente”. A volte ci chiamano preoccupatissimi per recuperare gatti sugli alberi, ma in questi casi alla fine il felino riesce quasi sempre a scendere da solo». Decisamente più pericoloso il vano motore delle automobili, al punto che dal 2024 esiste un vademecum.«Prima di mettere in moto controllate sempre se ci sono gatti, anche sulle ruote», si legge sul sito dell'Ente nazionale protezione animali, «se pensate che possa essercene uno, date due colpetti sul cofano, il rumore può convincerli ad uscire. Se sentite miagolii fermatevi immediatamente, cercate di mettere in sicurezza il gatto e chiamate Polizia Locale, Vigili del Fuoco o associazioni animaliste di zona. Se invece sentite un miagolio in un'auto parcheggiata lasciate almeno un biglietto. Non gridate, non circondate le vie di fuga con più persone. Il micio, già spaventato, potrebbe scattar via e finire investito da un'altra vettura».

Allarme in via Copernico

Esattamente quanto accaduto qualche giorno fa in via Copernico, dove un gattino si era rintanato nel vano motore di un'auto in sosta e ha miagolato per tutta la notte attirando l'attenzione di un anonimo passante che ha lasciato un avviso sul cruscotto. All'indomani i proprietari dell’auto, una giovane coppia, hanno notato il biglietto e chiamato i pompieri evitando di accendere il motore della loro Citroën per non mettere a rischio il felino. Dopo una manciata di minuti, la “2° partenza del Comando di Cagliari" dei Vigili del fuoco si è materializzata in via Copernico (tra Cep e Fonsarda) e si è messa subito al lavoro coordinata dal capo squadra Cristian Cocco.

Il salvataggio

Dopo una serie di tentativi a vuoto, un micino tigrato di neanche un mese è scappato via come un fulmine e dopo aver dribblato una piccola folla di curiosi si è nascosto sotto un'altra auto, una Fiat 500, non su strada stavolta, bensì nel piano pilotis di un palazzo. Alla fine il salvataggio è comunque riuscito ed è subito scattato l'applauso seguito dall'immancabile foto-ricordo. Il gattino, tremante ma in buone condizioni, è stato adagiato in un trasportino e affidato alle cure di Michele Vardeu, 32 anni, proprietario della prima auto, che ha espresso la volontà di adottarlo insieme alla sua ragazza. Il nome? «Lo chiameremo Mirto».

