Gli anestesisti: stop ai “gettonisti” 

È “guerra” ai gettonisti. Il primo passo lo ha fatto a metà dicembre la Lombardia, mettendo fine con una delibera della Giunta regionale alla pratica del “medici in affitto”, cioè all’assunzione di camici bianchi che prestano la loro opera alle strutture sanitarie pubbliche tramite cooperative contrattualizzate dalle strutture sanitarie pubbliche, in particolare nell’emergenza-urgenza.

Adesso interviene l’Aaroi Emac, il sindacato degli anestesisti, che con una lettera firmata dal presidente nazionale Alessandro Vergallo, chiede ai presidenti e agli assessori regionali di tutta Italia di adottare subito provvedimenti analoghi a quello adottato a Milano da Guido Bertolaso.

La raccomandazione è arrivata anche in Sardegna – sostenuta dal presidente regionale dei sindacato anestesisti Cesare Iesu – dove la pratica dell’esternazionalizzazione dei servizi sanitari è molto diffusa.

«Soltanto estendendo in tutt’Italia provvedimenti come quello della Lombardia, si potrà porre fine al fenomeno finora dilagante dei servizi pubblici appaltati a medici “liberi professionisti” che le cosiddette cooperative reclutano a cottimo di volta in volta, e dalla cui remunerazione trattengono una percentuale consistente a titolo peraltro di dubbia interpretazione sotto diversi profili».

Un fenomeno che l’Aaroi-Emac «ha stigmatizzando fin dagli esordi, e che oggi è arrivato a provocare effetti gravissimi a danno della Sanità pubblica non solo sotto il profilo economico dei conti di ciascun Servizio sanitario regionale, ma anche – perlomeno sotto il profilo organizzativo – sulla qualità e sulla sicurezza dei servizi resi alla popolazione».

Prosegue il sindacato: «Ferme restano le sollecitazioni a tutti i Governatori regionali a farsi carico delle più idonee iniziative affinché il Governo nazionale, al più presto, da un lato intervenga finalmente per eliminare l’oggi più che mai anacronistico tetto di spesa il personale del Servizio sanitario pubblico, dall’altro provveda a far ascrivere i costi dei liberi professionisti e dei medici “convenzionati” operanti nel Servizio pubblico in luogo dei medici dipendenti non più tra i “beni e servizi”, ma in uno specifico capitolo di spesa per l’esternalizzazione di servizi sanitari, in modo da poterlo quantificare correttamente e in modo omogeneo tra le diverse Regioni al fine di ricomputare i fabbisogni di personale e le risorse economiche necessarie».

